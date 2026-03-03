세계 최초 이란 ‘드론 항모’, 미군에 피격…알고 보니 한국산?

이란이 보유해 온 세계 최초의 ‘무인기(드론) 항공모함’이 미군의 공격으로 피격됐다. 해당 함정은 한국에서 건조한 컨테이너선을 이란 정부가 개조해 만든 것으로 알려졌다.
미군 중부사령부는 2일(현지 시간) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “실제로 피격된 유일한 항공모함은 이란의 드론 항모 ‘샤히드 바게리호’”라며 “‘압도적 분노(Epic Fury)’ 작전 개시 후 수 시간 만에 타격했다”고 밝혔다.
중부사령부는 이란이 미국 항공모함을 격침했다는 주장에 대해선 “허위 선전”이라고 반박했다.
샤히드 바게리호(Shahid Bagheri, C110-4)는 이란혁명수비대(IRGC)가 보유해 온 세계 최초의 드론 항공모함이다.
이 항공모함은 미국 항공모함처럼 중대형 전투기를 이륙시킬 수 있는 사출기(캐터펄트)는 갖추지 않았다. 러시아나 중국 항공모함이 채택한 스키점프대 방식의 180m 활주로를 장착해 소형 자폭 드론이나 군용 헬기를 제한적으로 운용해 왔다.
샤히드 바게리호는 대형 컨테이너 선박인 ‘페라린’을 개조해 만들어졌다. 국제 선박 데이터베이스에 따르면 페라린은 길이 240m에 3만6014톤(t) 규모로, 현대중공업이 1998년 수주받아 2000년 울산조선소에서 진수됐다.
컨테이너선의 수명은 통상 20~25년으로 알려져 있는데, 이란 당국은 페라린의 건조 상태가 좋다고 판단해 드론 항공모함으로 개조 명령을 내린 것으로 전해졌다.
이란 국영 IRNA통신에 따르면 IRGC는 1일 중동 오만만에서 작전 중인 미군 항공모함 에이브러햄 링컨호를 향해 탄도미사일 4발을 발사했다고 주장했다. 이에 중부사령부는 엑스를 통해 “링컨호를 탄도미사일로 공격했다는 IRGC의 주장은 거짓”이라며 “링컨호는 피격되지 않았다”고 반박했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
