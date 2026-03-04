주가 폭락에…코스피·코스닥 서킷브레이커 발동

외국인 패닉셀에 20분간 매매 중단…1년7개월만

미국·이스라엘의 이란 공습 여파에 코스피와 코스닥이 급락한 3일 오후 서울 여의도 한국거래소 홍보관에 삼성전자, SK하이닉스 등의 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일(6244.13)보다 452.22포인트(7.24%) 하락한 5791.91, 코스닥 지수는 전 거래일(1192.78)보다 55.08포인트(4.62%) 내린 1137.70에 마쳤다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1439.7원)보다 26.4원 오른 1466.1원에 주간 거래를 마감했다. 뉴시스.
미국의 이란 공습 여파로 한국 증시가 고꾸라지고 있다. 코스피와 코스닥 시장이 모두 폭락하며 이날 오전 매도 사이드카(프로그램 매도 호가 일시 효력 정지)가 발동됐지만, 외국인을 중심으로 한 패닉셀이 이어지고 있어 매매를 중단하는 서킷브레이커 조치까지 실행됐다.

국내 증시에 서킷브레이커가 발동된 건 1년 7개월 만이다.

4일 한국거래소에 따르면 코스피는 이날 오전 11시 34분 전 거래일보다 468.98포인트(8.10%) 빠진 5322.93에 거래가 일시 중단되는 사태를 맞았다. 코스닥 역시 92.46포인트(8.13%) 떨어진 1045.24로 집계됐다.

코스피와 코스닥 모두 8% 넘게 폭락하며 한국거래소는 서킷브레이커를 발동했다. 서킷브레이커는 증시 폭락을 막기 위해 매매를 중단하는 시장 안정화 조치로, 이번 조치로 20분간 매매가 중단됐다.

국내 증시에 서킷브레이커가 발동된 건 미국 경기 침체 여파로 코스피가 8% 넘게 폭락한 2024년 8월 이후 1년 7개월 만이다.

앞서 코스피는 이날 장 시작과 동시에 5500선이 무너졌고 매도 사이드카가 발동됐다. 코스피 200 선물지수가 6% 넘게 급락했고 전날에 이어 연 이틀 매도 사이드카가 발동된 것이다.

코스닥에서도 오전 10시 31분경 코스닥 150 선물가격 및 현물지수 변동으로 5분간 매도 사이드카가 발동됐다. 코스닥 시장에서 매도 사이드카가 발동된 건 지난해 11월 5일 이후 약 4개월 만이다.

투자자별 수급을 보면 외국인은 약 1조1737억원 규모를 순매도하고 있다. 반면 개인과 기관은 각각 6천388억원, 4613억원을 순매수하며 지수 방어에 나섰다.

코스피 주요 종목도 폭락 중이다. 삼성전자는 전 거래일 대비 7.23% 떨어진, 18만1000원에, SK하이닉스 역시 5.54% 빠진 88만7000원에 거래가 일시 중단됐다. 현대차는 10.92%나 급락한 53만 원에 거래 중이다. 방산 대장주 한화에어로스페이스도 12.15% 폭락해 125만8000원에 거래 중이다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
