‘람보르길리’ 김길리, 샤넬 모델로 변신…“새로운 모습 발견”

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 2관왕에 오른 쇼트트랙 국가대표 김길리가 명품 브랜드 샤넬과 진행한 화보를 공개했다.
김길리는 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 샤넬과 함께 진행한 화보 사진 3장과 함께 소감을 전했다.
그는 “처음에는 낯설기도 했지만 새로운 모습을 발견하는 것도 재미있는 경험이었다”며 “샤넬과 함께한 ‘CC LEAGUE BY CHANEL BEAUTY’에 참여하면서 운동뿐 아니라 저 자신에 대해 더 생각해보는 시간이 된 것 같다”고 밝혔다.
이어 “앞으로도 저다운 모습으로 계속 도전해보겠다”고 덧붙였다.
화보에서 김길리는 스케이트화를 어깨에 멘 채 당당한 포즈를 취했다. 빙판 위에서의 강인한 이미지와는 또 다른 분위기를 보여줬다.
게시물에는 1만5000개가 넘는 ‘좋아요’와 수백 개의 댓글이 달렸다.
김길리는 올해 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 쇼트트랙 여자 1500m와 3000m 계주에서 금메달을 따내며 2관왕에 올랐다. 이어 1000m에서도 동메달을 획득하며 대회 3개의 메달을 목에 걸었다.
샤넬은 여성 스포츠 선수들이 경기력과 성과를 넘어 스포츠 공간 밖에서의 아름다움을 탐구할 수 있도록 지원하는 멘토링 프로그램 ‘CC LEAGUE BY CHANEL BEAUTY’를 진행하고 있다. 이를 통해 다양한 분야의 여성 인물들과 협업을 이어가고 있다.
