‘증시 패닉’ 어제보다 더했다…코스피 12%, 코스닥 14% 폭락

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 4일 15시 56분

글자크기 설정

코스피 5093.54…역대 최대 하락률
코스닥 978.44로 마감 1000선 무너져
오전 한때 매매중단 ‘서킷브레이커’ 발동

4일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피가 장중 8% 넘게 폭락하면서 거래를 일시 중단시키는 ‘’서킷브레이커‘’가 연달아 발동됐다가 해제됐다.
4일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피가 장중 8% 넘게 폭락하면서 거래를 일시 중단시키는 ‘’서킷브레이커‘’가 연달아 발동됐다가 해제됐다.
4일 코스피가 역대 최대 하락률, 최대 폭락을 기록하며 곤두박질쳤다. 코스피 지수는 하루 만에 12%대 추락하며 5000선에 턱걸이했다. 코스닥 역시 폭락해 15% 가까이 빠지며 1000선이 붕괴됐다.

이날 한국거래소에 따르면 코스피는 전거래일보다 698.37포인트(12.06%) 급락한 5093.54에 거래를 마쳤다. 코스닥은 159.26포인트(14.00%)나 떨어진 978.44로 장 마감해 1000선이 무너졌다.

이날 코스피는 장 시작과 동시에 5500선이 무너졌고 매도 사이드카(프로그램 매도 호가 일시 효력 정지)가 발동됐다. 이어 코스닥에서도 코스닥 150 선물가격 및 현물지수 변동으로 5분간 매도 사이드카가 실행됐다.

하지만 외국인을 중심으로 한 ‘패닉셀’이 지수를 더 끌어내렸고 오전 11시 34분 20분간 매매가 중단되는 서킷브레이커가 작동됐다. 서킷브레이커가 발동된 건 미국 경기 침체 여파로 코스피가 8% 넘게 추락했던 2024년 8월 이후 1년 7개월 만이다.

이날 투자자별 매매 동향을 보면 장중 대규모 매도세를 이어가던 외국인은 막판 저가 매수세로 돌아서 2324억 원 순매수로 장을 마쳤고 개인 역시 777억 원 매수 행렬을 이어갔다. 반면, 기관은 5880억 원 순매도했다.

삼성전자(―11.74%), SK하이닉스(―9.58%), 현대차(―15.8%), 기아(―14.04%), HD현대중공업(―13.39%) 등 시가총액 순위 상위 종목들 대부분 10% 안팎의 낙폭을 보였다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스