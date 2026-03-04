경찰 허벅지에 290만원 ‘툭’…음주운전 여성의 최후

술을 마시고 운전하다 경찰에 적발되자 돈다발을 내민 여성이 뇌물죄까지 추가돼 처벌 받게 됐다.
4일 서울경찰청에 따르면 서울 성북경찰서 박희국 경위는 성북구 인근에서 늦은 밤 음주단속에 불응하고 도주하는 흰색 SUV(스포츠유틸리티차량)를 추격했다.
박 경위는 약 200m를 쫓아가 신호 대기 중이던 차량을 막아 세웠다. 운전자는 하차하면서 비틀거렸다.
여성은 경찰의 음주 측정 요구에 부는 시늉만 할 뿐 제대로 불지 않았다. 음주운전 전력도 1회 있었다.
결국 경찰은 채혈 측정을 위해 여성을 차에 태우고 지정 병원으로 향했다.
그런데 이동 중에 여성이 운전중인 경찰관 오른쪽 허벅지에 돈뭉치를 올려 놓았다.
깜짝 놀란 박 경위는 “경찰관에게 뇌물을 공여할 경우 처벌받을 수 있다”고 고지하고 돌려줬다.
하지만 여성은 병원에 도착한 후에도 또다시 돈뭉치를 박 경위에게 건넸다.
박 경위는 범죄 사실을 특정하기 위해 현금을 세어보았고 총액은 290만 원이었다.
혈액 감정 결과 음주량은 면허 취소 수준이었다. 경찰은 여성을 음주 운전 및 뇌물공여 혐의로 송치했다.
박 경위는 “본인 잘못을 회피하고 모면하려는 운전자 태도에 놀라움을 금치 못했다”고 말했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0