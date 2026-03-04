이스라엘 “F-35 아디르 전투기로 이란 YAK-130 격추”

이스라엘 공군이 F-35 전투기로 이란의 Yak-130 전투기를 격추했다고 4일 밝혔다. 이스라엘 공군은 “우리 F-35가 유인 전투기를 격추시킨 첫 사례”라고 밝혔다.
이스라엘 공군은 4일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터) 공식 계정을 통해 “이스라엘 공군의 F-35I ‘아디르(Adir)’ 전투기가 이란 공군의 YAK-130 전투기를 격추했다”고 발표했다.
이스라엘 공군은 “F-35 ‘아디르’가 유인 전투기를 격추한 것은 이번이 역사상 최초의 사례”라고 덧붙였다.
F-35I ‘아디르’는 미국 록히드 마틴(Lockheed Martin)이 제작한 5세대 스텔스 전투기 F-35를 이스라엘 공군 요구에 맞게 개량한 모델이다. 스텔스 성능과 첨단 센서 융합 능력을 갖춘 다목적 전투기로, 공대공·공대지 임무를 모두 수행할 수 있다. 우리나라도 보유, 운용하고 있다.
Yak-130은 러시아 야코블레프사(YAK)가 개발·생산한 고등훈련기다. 평시에는 공군 조종사 훈련용으로 운용하다 전시에는 공대공·공대지 무장을 장착해 경공격기로 운용할 수 있다.
이란 정부는 2020년대 초반 러시아로부터 전력증강의 일환으로 Yak-130을 들여오기로 결정했다. 도입 수량은 공개되지 않았다.
다만 이스라엘 공군의 격추 주장과 관련해 이란 측은 별도의 논평이나 공식 입장을 내놓지는 않았다.
