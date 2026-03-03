병걸리자 부모가 산에 버린 딸, ‘연 500억 매출’ 오너 됐다

어린 시절 병에 걸렸다는 이유로 부모에게 산에 버려졌던 한 중국 여성이 연 매출 500억에 달하는 패션 브랜드 오너가 된 사연이 전해졌다.
1일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 후난성 빈저우 출신 황쉬안니(44)는 7남매 중 여섯째 딸로 태어나 소외감을 느끼며 성장했다.
당시 딸보다 아들을 중시하던 황 씨의 부모는 외아들에게만 관심을 쏟았고, 어린 딸인 황 씨가 집 앞에서 혼자 밥을 먹도록 방치했다. 또 황 씨가 병에 걸리자 부모는 그를 산에 버렸고, 다행히 황 씨는 낯선 사람에게 구조돼 다시 집으로 돌아왔다.
중학교 시절 황 씨는 일주일에 단 1위안(약 212원)의 용돈을 받았고, 가져간 음식은 친구들에게 도둑맞는 등 힘든 시간을 보냈다.
그러나 황 씨는 학업을 포기하지 않았다. 그는 굳은 의지로 시골 생활을 벗어나 후난 농업대학교에 입학하여 축산학을 공부했다. 졸업 후에는 결혼했으며 물류 회사에 취직하기 위해 선전으로 이주했다.
결혼 생활 역시 순탄치 않았다. 가정 폭력과 우울증으로 힘든 시간을 보냈고, 이혼 후에는 딸의 양육권을 잃었다. 황 씨는 결국 자신만을 위한 삶을 선택했다.
2015년 황 씨는 직장을 그만두고 중국 최대 온라인 쇼핑 플랫폼 중 하나이자 타오바오에 의류 매장을 열었다. 그해 중국 전자상거래 시장은 저가 경쟁에서 품질 중심으로 전환되면서 급속한 성장을 이뤘다.
황 씨는 단 5만 위안(약 1000만 원)으로 친구와 함께 선전의 한 시장에서 고급 여성 의류 소량을 구입해 온라인 쇼핑몰을 열었다. 황 씨는 사진작가 역할을 맡았고 그녀의 친구는 모델 역할을 했다.
한 달 만에 매출이 10만 위안(약 2118만 원)을 넘어서면서 사업이 성공하는 듯했으나 2017년 위기를 맞았다. 이들은 경영 판단 착오로 500만 위안(약 10억 5900만 원)의 부채를 떠안았다.
그러나 황 씨는 포기하지 않았다. 그는 브랜드 관리, 비즈니스, 패션 디자인 관련 서적을 탐독하고 다양한 온라인 강좌를 수강했다. 이후 2020년 그는 체구가 작은 여성을 위해 고품질 소재와 우아한 디자인에 중점을 둔 자체 브랜드 ‘믹스 셀렉션(Mix Selection)’을 론칭했다.
해당 브랜드의 네오 차이니즈 스타일 드레스는 2023년 11월까지 870만 위안(약 18억 4300만 원) 이상의 매출을 올리며 성공했다. 또 황 씨는 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 고객과 직접 소통하며 브랜드의 긍정적인 이미지를 제고하도록 노력했다.
이후 황 씨는 중국에서 SNS를 활용한 최초의 여성 의류 매장 주인 중 한 명이 됐다. 지난해까지 그의 브랜드 매출은 2억 5000만 위안(약 529억 원)을 넘어섰다. 또 해외로 확장하며 약 200만 명의 팔로워를 보유한 커뮤니티까지 구축했다.
그는 자신의 성공 비결로 날카로운 패션 감각과 강인한 정신력을 꼽았다. 그는 “저처럼 가족과 결혼이라는 굴레에 숨 막히는 소녀들에게 포기하지 말라고 말하고 싶다”며 “조금만 더 버티면 희망은 있다”라고 전했다.
