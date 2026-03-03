‘尹 훈장’ 거부한 교장…3년만에 李대통령 훈장 받고 “감사”

윤석열 전 대통령의 훈장을 거부했던 전직 교사가 최근 이재명 대통령으로부터 훈장을 받았다.
길준용 전 서산 부석중학교 교장은 지난달 28일 자신의 페이스북에 “3년 전 정년퇴직할 때 거부했던 근정훈장을 오늘 충남교육청에서 전수받았다”며 훈장증 사진을 공개했다.
그는 “윤석열 대신 이 대통령 이름이 새겨진 훈장증을 받아 드니 만감이 교차한다”고 했다. 이어 “훈장 거부를 잊지 않고 기억했다가 집권 후 재수여를 추진해 준 이 대통령께 감사드린다”며 “이재명 정부의 성공을 응원한다”고 덧붙였다.
이 대통령은 지난해 7월 국무회의에서 윤석열 정부 시절 훈장 수여를 거부했던 이들을 전수조사해 다시 훈장을 수여할 수 있는지 검토할 것을 행정안전부에 지시했다.
2023년 2월 말 교직 생활을 마무리한 길 전 교장은 당시 정부의 녹조근정훈장 수여를 거부했다. 녹조근정훈장은 국가 사회 발전에 공적을 세운 공무원과 교원 등에게 수여된다.
길 전 교장은 당시 포기 이유서를 제출하며 “훈장증에 들어갈 세 사람 이름을 도저히 받아들이기 어렵다”고 밝혔다.
당시 훈장증에는 윤 전 대통령과 한덕수 전 국무총리, 이상민 전 행안부 장관의 이름이 들어갔다. 3년 뒤 현재 길 전 교장이 받은 훈장증에는 이 대통령과 김민석 국무총리, 윤호중 행안부 장관의 이름이 적혔다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0