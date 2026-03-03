탑승전부터 싸우더니 기내 앞좌석 승객 폭행한 20대女…상공서 응급처치

미국 로스앤젤레스(LA)에서 출발해 인천국제공항으로 들어오는 여객기 안에서 다른 승객을 폭행한 20대 여성이 입건됐다.
2일 인천공항경찰단에 따르면 A 씨는 전날 새벽 인천국제공항으로 향하던 여객기 내에서 30대 여성 B 씨의 머리를 수차례 폭행한 혐의(항공보안법 위반)로 불구속 입건됐다.
A 씨는 비행기 탑승 전 피해자 측과 말다툼을 벌였고, 탑승 이후 기내 앞좌석에 앉아 있던 B 씨의 머리를 폭행한 혐의를 받고 있다.
당시 B 씨는 머리 이마 부위에 5㎝가량 상처를 입는 등 크게 다쳐 기내에 탑승해 있던 의료진에게 응급처치를 받았다.
범행 당시 A 씨는 음주 상태는 아니었던 것으로 파악됐다.
사건 직후 승무원들은 A 씨를 피해자와 분리 조치한 뒤 인천국제공항 도착 후 경찰에 인계한 것으로 알려졌다.
경찰은 범행 동기 등 구체적인 사건 경위를 조사 중이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
