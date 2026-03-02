英기지 내어주고 佛해군 파견…‘이란 공습’에 유럽 가세

영국, 프랑스, 독일 정상들이 1일(현지 시간) 공동성명을 통해 이란의 미사일 공격을 규탄하며 중동지역 동맹국들을 보호하기 위해 방어 태세를 강화하겠다는 뜻을 밝혔다. 영국은 미국에 자국 군사기지 사용을 승인했고, 프랑스는 해군 함점을 파견하기로 했다. 미국과 이스라엘이 감행한 이번 이란 공습에 유럽 주요국들도 힘을 실는 모양새다.
이날 키어 스타머 영국 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 프리드리히 메르츠 독일 총리 등 유럽 3국 정상은 공동성명을 내고 “이란이 역내 여러 국가들을 대상으로 무차별적이고 과도한 미사일 공격을 감행한 것에 대해 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다. 또 이들은 “이란의 무모한 공격은 우리의 가까운 동맹국들을 겨냥해 우리 군인과 민간인들을 위협하고 있다”며 “이란은 이런 무모한 공격을 즉시 중단해야 한다”고 촉구했다.
특히 이들은 중동지역에서 자국과 동맹국의 이익을 보호하기 위한 조치를 취하겠다고 했다. 전날까지만 해도 협상을 통한 외교적 해결을 강조했던 것과 달리 방어를 전제로 한 군사 대응에 공감대를 형성한 것으로 해석된다. 또 “여기에는 이란의 미사일 및 드론 발사 능력을 파괴하기 위한 비례적 방어 조치 지원이 포함될 수 있다”며 “이를 위해 미국 및 지역 동맹국들과 협력할 것”이라고 했다.
성명 발표 뒤 스타머 총리는 이란의 미사일 기지 타격을 위해 영국 기지를 사용하겠다는 미국의 요청을 허가했다고 밝혔다. 앞서 영국 언론들은 이란 공습 직전 도널드 트럼프 미국 대통령이 영국에 군사기지 사용을 요청했지만, 스타머 총리가 이를 거절했다고 보도했다. 그러나 이란의 반격이 강해지면서 고심 끝에 제한적으로 기지 사용을 승인한 것으로 보인다.
AP통신에 따르면 스타머 총리는 녹화된 영상 성명 발표를 통해 “위협을 저지하는 유일한 방법은 미사일 저장고나 발사대를 원천적으로 파괴하는 것”이라며 “미국은 그와 같은 구체적이고 제한적인 방어 목적을 위해 영국 기지 사용을 요청했다”고 말했다. 이어 “영국 공군 전투기들이 이미 방어 목적의 공동 작전에 투입돼 이란의 공격을 요격하는데 성공했다”며 “다만 영국은 이란을 직접 타격하진 않을 것이고, 이는 협상을 통한 해결이 지역과 세계에 가장 바람직한 길이라고 믿기 때문”이라고 강조했다.
한편, 이날 AFP 통신은 익명의 유럽연합(EU) 관계자를 인용해 “프랑스가 수일 내로 홍해에 군함 2척을 파견할 것”이라고 보도했다. 이 관계자는 “이란의 보복 공격으로 홍해 내 해상 교통 안전에 대한 우려가 커지면서 민간 선박들로부터 보호 요청이 급증하고 있다”며 “해상 경제 이익을 보호하는 것이 중요하다는 공감대가 있었다”고 전했다.
