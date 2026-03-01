[오늘의 운세/3월 2일]

● 쥐 48년 동료나 가족과 호흡이 잘 맞는다. 60년 순풍에 돛을 단 듯 풀린다. 72년 이익도 되고 명분도 챙긴다. 84년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동. 96년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다. 08년 좀 더 철저하게 준비한 후에 실행해라.
● 소 37년 반가운 소식이나 공돈 들어온다. 49년 미우나 고우나 내 가족이 최고. 61년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것. 73년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯. 85년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어 진다. 97년 감정에 치우치지 말고 이성적으로 행동.
● 범 38 중요한 결정은 오전이 좋다. 50년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것. 62년 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것. 74년 관련이 적은 사람의 의견도 신중히 고려해라. 86년 때로는 편안하고 수수한 차림이 더 좋다. 98년 물질보다 정신적인 면에 집중할 것.
● 토끼 39년 마음은 바쁜데 몸이 따르지 않는다. 51년 남의 일에 참견하지 말라. 63년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히. 75년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것. 87년 자신감도 지나치면 병이다. 99년 어둠의 밤이 지나면 찬란한 태양이 다시 떠오른다.
● 용 40년 손에 익은 것, 묵은 것이 좋다. 역시 구관이 명관. 52년 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것. 64년 할 일은 많고 시간은 없다. 76년 대인관계가 좋아지고 넓어진다. 88년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기. 00년 때로는 조연역할도 기쁘게 해야 한다.
● 뱀 41년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기. 53년 지나간 일에 집착하지 말 것. 65년 범사에 감사하며, 고민하지 말고 낙천적으로 살아라. 77년 금전적인 청탁은 적당한 명분으로 거절. 89년 갑작스러운 투자나 지출을 자제할 것. 01년 때로는 조건 없이 베풀 수도 있어야 한다.
● 말 42년 일은 바쁘지만 실리는 적다. 54년 여유를 가져라. 모든 것은 시간이 해결해 준다. 66년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다. 78년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것. 90년 중요한 일은 오후에 결정할 것. 02년 절재할 것. 욕심이 지나치면 후회할 일 생긴다.
● 양 43년 무거운 것 들지 말고 과로하지 말 것. 55년 금전 문제로 고민이 생길 수 있다. 67년 멀리서 찾지 말고 가까이서 찾아라. 79년 마음에 들지 않아도 참아라. 91년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법. 03년 마음에 안 들어도 달래면서 끌고 갈 것.
● 원숭이 44년 계획한 일이 한꺼번에 진행된다. 56년 문서가 동하는 시기, 오후의 거래가 좋다. 68년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다. 80년 말조심! 본의 아닌 구설이 따를 수 있다. 92년 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문. 04년 때로는 손해도 감수해야 한다.
● 닭 45년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것. 57년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것. 69년 돌다리도 두드려 보고 건너라. 81년 확인! 또 확인이 필요하다. 93년 마음은 급해도 내일로 미루어라. 05년 도움이 필요하면 과감하게 요구해라.
● 개 46년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 해라. 58년 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다. 70년 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다. 82년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다. 94년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 06년 하늘은 스스로 노력하는 자를 돕는다. ● 돼지 47년 직접 하기보다는 전문가에게 맡겨라. 59년 무리한 욕심은 실패를 낳는다. 71년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다. 83년 책임 못 질 일은 하지 말 것. 95년 감정이 넘치는 날, 충동적인 구매 주의할 것. 07년 작은 살수가 큰 영향을 준다. 세밀하게 점검하여 실행할 것.
