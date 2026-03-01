WBC 대표팀 30명 첫 완전체 훈련 함성… 이정후 “9경기 다 뛰고 가자” 우승 결의

  • 동아일보

글자크기 설정

김혜성-신민재-위트컴 내야특훈
타구 처리 깔끔, 코치들 “나이스”

한국 야구 대표팀 주장 이정후(왼쪽)가 1일 일본 오사카 교세라돔에서 진행된 훈련 도중 외야수 저마이 존스(가운데)와 대화하고 있다. 빅리거인 존스는 이날 처음 ‘KOREA’가 새겨진 유니폼을 입었다. 오사카=이소연 기자 always99@donga.com
한국 야구 대표팀 주장 이정후(왼쪽)가 1일 일본 오사카 교세라돔에서 진행된 훈련 도중 외야수 저마이 존스(가운데)와 대화하고 있다. 빅리거인 존스는 이날 처음 ‘KOREA’가 새겨진 유니폼을 입었다. 오사카=이소연 기자 always99@donga.com
“연습경기까지 포함해 아홉 경기를 다 뛰고 (소속팀으로) 돌아가고 싶다.”

2026 월드베이스볼클래식(WBC) 한국 대표팀 주장 이정후(28·샌프란시스코)는 1일 일본 오사카 교세라돔에서 훈련을 마친 뒤 이렇게 말했다. 이날 한국 대표팀은 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 뛰는 선수들이 모두 합류하며 ‘완전체’로 첫 훈련을 했다. 이정후는 “2009년 WBC 준우승을 보고 자란 세대로서 선배들의 영광을 재현하고 싶다”며 “이제는 더 내려갈 곳도 없다. ‘참사의 주역’이란 오명을 이번에는 반드시 깨부술 것”이라고 강조했다. 한국은 2013년 제3회 대회부터 2017년과 2023년 등 최근 세 대회 연속 1라운드에서 탈락했다.

이번 대표팀에는 현역 빅리거 선수들이 대거 포함됐다. 이정후와 김혜성(27·LA 다저스), 고우석(28·디트로이트) 등 KBO리그 출신들뿐만 아니라 데인 더닝(32·시애틀·투수), 셰이 위트컴(28·휴스턴·내야수), 저마이 존스(29·디트로이트·외야수) 등 한국계 미국인 선수들도 태극마크를 달았다.

내야수 위트컴은 이날 김혜성, 신민재(30·LG)와 함께 가장 늦게까지 남아 내야 특훈을 진행했다. 주자 상황별 아웃 카운트를 처리하는 훈련을 진행할 때 매끄럽게 타구를 처리하자 코치들은 “나이스”를 연발했다. 타격 훈련 때는 여러 차례 담장을 넘기는 홈런 타구를 쏘아 올렸다. 위트컴은 “경기에 뛸 수만 있다면 어떤 포지션이든 어떤 타순이든 상관없이 내 몫을 하겠다”며 “어머니의 나라를 위해 뛰는 건 내게 큰 영광이다. 나는 이기러 왔고, 최대한 늦게 집에 가고 싶다”는 각오를 다졌다.

존스는 국내파 선수들에게 먼저 다가가 대화를 건네며 팀에 녹아들었다. 안현민(23·KT)과 함께 타격 훈련을 할 때는 고릴라 흉내를 내 웃음을 자아내기도 했다. 안현민의 별명이 ‘케릴라’(KT+고릴라)라는 걸 알고 장난을 친 것이다.

한국 대표팀은 2일 낮 12시 일본프로야구 한신, 3일에는 오릭스와 같은 장소에서 연습경기를 치른다. 한국은 5일 도쿄돔에서 열리는 체코와의 C조 1차전을 시작으로 WBC 일정에 돌입한다.

#월드베이스볼클래식#이정후#김혜성#고우석
오사카=이소연 기자 always99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스