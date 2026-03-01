CIA “28일 오전 수뇌회의, 하메네이 온다”… 해뜬뒤 이례적 공습

지난달 28일(현지 시간) 이란에 대한 미국의 군사 작전 명칭. 압도적, 서사적, 역사적 사건 등을 뜻하는 영어 ‘에픽(Epic)’과 ‘퓨리(Fury·분노)’를 합쳤다. 억압적인 이란의 신정일치 체제를 종식시키고 중동 질서를 재편하겠다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 시각이 반영됐다는 분석이 나온다. 이스라엘은 이번 작전명을 포효하는 사자를 의미하는 ‘로링 라이언(Roaring Lion)’으로 명명했다.