李대통령 “국민 여러분 전혀 걱정 않으셔도…일상 즐기시길”

이재명 대통령이 1일 미국과 이스라엘의 이란 공습 사태와 관련해 “국제정세가 불안하지만 국민 여러분들께서는 전혀 걱정하지 않으셔도 된다”고 강조했다.
그는 이날 3박 4일 2개국 순방 첫 행선지인 싱가포르에 도착한 직후 X를 통해 “실물경제, 금융, 군사안보 등 모든 분야에서 김민석 총리를 포함한 내각이 철저히 대비하고 있다”며 이같이 밝혔다.
그는 또 “대통령실 또한 강훈식 비서실장 이하 모든 비서관들이 비상체제를 유지하며 만약에 있을 수도 있는 모든 가능성에 대비하고 있다”고 했다.
그러면서 “내란조차 이겨낸 우리 대한국민이다. 이제 그 위대한 대한 국민들이 만든 국민주권정부가 있다”며 “국민 여러분께서는 안심하시고 일상을 즐기시며 생업에 더욱 힘써 주시기 바란다”고 덧붙였다.
한편 이 대통령은 순방 기간 김 총리를 중심으로 비상대응 체제를 유지하라고 지시했다. 이에 김 총리는 이날 중동 상황점검 관련 긴급 관계부처회의를 소집해 교민안전 대책 및 경제 여파 등을 논의했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0