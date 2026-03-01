[특파원 칼럼/김철중]‘10세’ 中로봇의 다음 무대가 두려워진다

중국 로봇 제조사 유니트리의 창업자 왕싱싱(王興興)은 최근 중국 매체와의 인터뷰에서 현재의 로봇 기술 및 수준을 이렇게 평가했다. 유니트리의 휴머노이드 로봇 ‘G1’은 얼마 전 중국 설 ‘춘제’ 갈라쇼에서 단체 무술을 선보였다. 고난도 동작과 무술을 선보인 로봇의 인지 수준이 초등학교 4학년 학생에 가깝고 앞으로 더 빨리 발전할 것이란 의미다. 특히 최근 1년간 중국 로봇의 성장기를 지근거리에서 지켜본 필자에게는 발전 속도에 대한 신기함만큼 걱정도 커졌다.
1년 만에 고속 성장한 中 로봇
중국산 휴머노이드 로봇을 처음 본 건 정확히 1년 전. 당시 저장성 항저우의 유니트리 본사에서 만난 ‘G1’은 관람객을 향해 손을 흔들거나 악수를 청했다. 쉽게 넘어지지 않을 정도의 균형 감각에도 걸음걸이는 투박했고, 대부분의 동작이 인간의 컨트롤러 조작에 의해 이뤄졌다. 당시엔 휴머노이드 로봇보다 제자리에서 연신 공중돌기를 하는 로봇 개가 더 인상적이었다.
지난해 4월 베이징에서 열린 하프마라톤 대회 현장도 다르지 않았다. 출발선에서 한 걸음도 떼지 못하거나, 컨트롤러를 든 보조 요원들이 느릿느릿 걷는 로봇을 하염없이 기다려야 할 때가 많았다. 상당수 로봇은 부모가 어르고 달래야 하는 3∼5세 아이에 가까웠다.
이랬던 중국 로봇업계의 변화가 감지되는 데에는 오래 걸리지 않았다. 같은 해 8월 베이징의 스피드스케이팅 경기장에 설치된 육상 트랙을 내달리는 로봇들의 움직임은 사람과 크게 가까워져 있었다. 보조 요원들은 시속 12∼13km로 쉼 없이 뛰는 로봇을 따라가느라 숨이 차는 기색이 역력했다. 1500m 경기에서 2위를 차지한 ‘톈궁(天工)’은 사람의 조종 없이 스스로 달렸다. 로봇 축구에서도 로봇이 스스로 판단해 슛, 패스 등 주요 동작을 했다.
지난달 춘제 갈라쇼는 더 큰 충격이었다. 여러 대의 로봇들은 좁은 무대에서 8세짜리 무술 소년들과 합을 맞췄다. 쓰러졌다 흐느적거리며 일어나는 취권 동작을 재연한 모습은 발전된 기술력을 실감케 했다. 지난해에는 겨우 3∼5세 아이 정도로 느껴졌던 로봇이 불과 1년 만에 나이를 곱절 이상 먹은 셈이다.
로봇의 다음 무대는 전장(戰場)이 될 수도
갈라쇼에서 주목해야 할 또 다른 점은 군집 제어 기술이었다. 로봇들은 빠른 속도로 뛰어다니며 대형을 바꿨다. 소년들과 뒤섞여 벌인 권법 시연 때도 단 한 치의 오차가 없었다. 로봇들은 사전에 학습된 알고리즘에 센서를 통해 실시간으로 확보한 정보를 더해 자율적으로 움직였다.
또한 중국 휴머노이드 로봇은 마라톤, 격투기, 올림픽 등 무대를 바꿔 가며 기술력을 과시했다. 일사불란하게 뛰어다니는, 그것도 무술을 하는 로봇을 보며 중국 로봇의 다음 무대가 전장(戰場)이 될 수 있다는 생각이 문득 들었다.
실제로 군집 제어 기술은 전장에서 매우 중요한 요소로 꼽힌다. 특히 공격형 무인기(드론)의 군집 제어 기술은 전 세계가 치열하게 경쟁하는 첨단 군사 기술 중 하나로 여겨진다. 드론이 전장에서 얼마나 큰 영향력을 발휘하는지는 우크라이나, 팔레스타인 가자지구 등에서 이미 충분히 확인됐다.
휴머노이드 로봇의 전장 투입은 다소 먼 미래일 수 있지만 산업 현장으로의 대량 투입은 이미 시작되고 있다. 최근 현대자동차 노조가 휴머노이드 로봇의 공장 투입을 막겠다고 선언한 것도 이와 무관하지 않다.
1년 만에 5∼7세가 훌쩍 커버린 로봇의 능력을 생각하면 로봇에 의한 사회 변화 속도는 더 빨라질 것이다. 인공지능(AI)을 탑재한 로봇을 어떻게 하면 안전하게 다룰 수 있을지, 인간과 로봇이 상생하는 방법이 무엇인지에 대한 고민도 더 깊어지고, 빨라져야 할 때다.
댓글 0