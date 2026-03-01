장동혁 “오피스텔, 보러도 안 와”…정청래 “부럽다, 난 0주택”

더불어민주당이 연일 주택 6채를 보유한 국민의힘 장동혁 대표를 향한 압박을 이어가고 있다. 이재명 대통령이 지난달 27일 경기 성남시 분당구 자택을 매물로 내놓은 만큼 장 대표에게도 주택 매각을 촉구하고 나서고 있는 것이다.
민주당 정청래 대표는 1일 페이스북을 통해 “팔 게 많은 장 대표가 부럽다”고 꼬집었다. 장 대표는 지난달 6일 이재명 정부의 부동산 정책에 반발하며 “대통령이 (집을) 팔면 나도 팔겠다”고 약속한 바 있다.
그는 “나는 아파트 1채가 있는데 명의도 100% 아내 것이라 내 맘대로 팔 수도 없다”며 “나는 개인적 관점으로, 대한민국 법적인 소유권상으로 사실상 0주택자다. 장 대표는 팔 게 많아서 좋겠다”고 했다.
장 대표는 전날 페이스북에서 “대통령은 29억 원에 분당 아파트 매물로 내놓으셨는데, 2억 원도 채 안 되는 제 여의도 오피스텔은 팔려고 내놓아도 보러 오시는 분도 안 계신다. 누구처럼 똘똘한 한 채가 아니어서 그런 모양”이라며 이 대통령을 비꼬았다. 그러면서 “대통령과 약속했으니 제 (서울 여의도) 오피스텔을 빨리 팔아야 하는데 제가 산 가격으로 매수하실 분을 찾는다. 가격은 절충 가능하다”고 했다.
장 대표는 “가족과 함께 살고 있는 서울 구로구 아파트, 지역구 충남 보령시 아파트는 처분할 수 없고, 어머니가 살고 계신 시골집과 장모님이 살고 계신 (경남 진주) 아파트는 당장 두 분을 길거리에 나앉으시라고 할 수도 없어서 고민”이라고 적었다.
장 대표는 “내일 3·1절 행사에서 대통령을 만나야 하는데 집이 안 팔려 걱정”이라고도 했다.
이에 대해 민주당 김현정 원내대변인은 전날 서면브리핑을 통해 장 대표에게 “막상 대통령이 팔겠다고 하니 ‘나는 못 팔겠다’며 발뺌”이라며 “이제라도 이 대통령이 실제로 팔 줄은 몰랐다고 고백하시는 것이 어떠냐”고 말했다.
