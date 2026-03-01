이란 공습 美 극과극 찬반시위…백악관 800m 거리서 대치

미국이 이스라엘과 함께 이란을 공습해 이란 최고지도자 알리 하메네이가 숨진 지난달 28일 미국 수도 워싱턴, 최대 도시 뉴욕, 2대 도시 로스앤젤레스 등 주요 도시 곳곳에서 공습 찬반 시위가 동시에 벌어졌다. 특히 워싱턴 백악관 일대에서는 불과 0.5마일(약 800ｍ) 거리를 두고 공습 반대 시위대와 찬성 시위대가 동시에 등장했다.
워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 이날 워싱턴 백악관 인근에는 수백 명이 모여 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 공습을 비판했다. 참가자들은 “이란에 폭탄은 안 된다”, “중동에서의 또 다른 전쟁을 멈춰라” 등의 문구가 적힌 팻말을 들고 행진했다.
한 20대 이란계 미국인은 WP “공습의 직접적 피해자는 (하메네이 정권이 아니라) 이란 시민”이라며 “가족과 친지들이 아직 이란에 남아 있는 만큼 남의 일처럼 느껴지지 않는다”고 공습을 성토했다.
뉴욕 타임스스퀘어 광장 등에서도 ‘이란에서 손을 떼라’는 구호가 울려 퍼졌다. 시카고, 보스턴 등 야당 민주당 지지세가 강한 대도시에서도 전쟁 반대 집회가 이어졌다. 시위대는 이번 공습이 가뜩이나 불안정한 중동 정세를 더욱 불안정하게 만들 수 있다고 주장했다.
반면 하메네이 정권의 반대파 탄압, 이란의 고질적 경제난 등을 이유로 트럼프 행정부의 군사 작전을 지지하는 목소리도 적지 않았다. 같은 날 백악관 인근에서는 성조기, 이스라엘 국기 등을 흔들며 “고맙다 트럼프”를 외치는 집회가 열렸다. 이란에 적대적인 유대계 미국인들도 이란 공습을 반겼다.
로스앤젤레스의 부촌 웨스트우드 일대에서는 이란계 미국인 수백 명이 모여 하메네이 사망 소식에 환호했다. 이 집회에 참여한 또 다른 이란계 미국인 셰르빈 호람미안 씨는 뉴욕포스트에 “웃고 축하하고 싶다. 정말 긴 시간 끝에 처음으로 이란에 전환점이 생긴 것 같다”고 반겼다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0