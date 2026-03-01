이란 초등생 ‘폭사’ 148명으로 늘어…美WP “군사시설 근처 학교 있던 탓”

미국과 이스라엘의 공습으로 파괴된 이란의 한 여자 초등학교에서 숨진 사람이 148명으로 늘어났다. 토요일 오전 수업을 받던 어린이들 다수가 숨진 채 발견되면서 현장은 부모의 울부짖는 소리로 가득찼다.
1일(현지 시간) 파이낸셜타임스(FT) 등 외신에 따르면 이란 미나브 당국은 샤자레 타예베 초등학교에서 전날 폭격으로 사망자가 148명으로 잠정 집계했다. 부상자도 95명에 달한다.
지난달 28일 오전 10시 45분경 이 초등학교는 수업 중 폭격을 당했다. 지역 당국은 당시 약 170명의 학생이 수업받고 있던 것으로 파악했다. 이란에서 토요일은 등교일이다. 목요일과 금요일이 주말 휴일이다.
외신 등을 통해 공개된 사진과 영상 등을 살펴보면 2∼3층짜리로 보이는 학교 건물은 공습에 절반 가량이 완전히 무너져 내렸다. 현지 주민 등이 몰려들어 맨손으로 시멘트 덩어리를 치우면서 구조 작업을 진행 중이다.
공습 현장 곳곳에는 책가방 등 어린이들이 쓰던 물건들이 나뒹굴고 있다. 특히 딸을 찾으러 나온 엄마들이 큰 소리로 울부짖는 모습 등이 SNS를 통해 공유되면서 안타까움을 더하고 있다.
워싱턴포스트(WP)는 위성사진을 분석해 이 학교가 이란의 군사시설로 보이는 곳 근처에 있다고 전했다. 미 중부사령부는 WP에 “현재 진행 중인 군사 작전으로 민간인 피해가 발생했다는 보도를 인지하고 있다”며 “이러한 보도를 심각하게 받아들이고 조사하고 있다”고 밝혔다.
박성진 기자 psjin@donga.com
