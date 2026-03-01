美 작전상황실 어딘가 봤더니…트럼프 마러라고 자택?

지난달 28일(현지 시간) 미국이 이란에 대한 군사 작전을 전격 단행하는 과정에서 도널드 트럼프 대통령의 플로리다주 마러라고 자택에 마련된 상황실에 미국의 수뇌부들이 모여 회의하는 사진이 공개됐다.
이날 미국 백악관은 X를 통해 트럼프 대통령이 마코 루비오 국무장관, 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장, 댄 케인 합참의장, 수지 와일스 백악관 비서실장 등과 함께 이란 공습 상황을 모니터링하는 사진을 올렸다.
백악관은 사진과 함께 “트럼프 대통령이 2026년 2월 28일, 장대한 분노(Epic Fury) 작전인 미국의 이란 내 군사 작전을 모니터링하고 있다”라고 설명을 적었다.
공개된 사진을 살펴보면 트럼프 대통령은 어두운 실내에서 ‘미국(USA)’라고 써진 흰색 모자를 쓰고 가운데에 앉아있다. 그의 옆에는 루비오 장관과 와일스 비서실장 등이 앉아있고, 그의 뒤에는 ‘장대한 분노’라고 작전명이 쓰여 있는 지도가 펼쳐져 있다.
앞서 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 X를 통해 “트럼프 대통령은 그의 국가안보팀과 함께 마러라고에서 상황을 밤새 지켜봤다”며 “대통령은 네타냐후 (이스라엘) 총리와도 통화했다”고 밝혔다. 그러면서 “대통령과 국가안보팀은 하루 종일 상황을 계속해서 주의 깊게 모니터링할 예정이다”라고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 올해 1월 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 체포·압송하는 ‘확고한 결의’ 작전 당시에도 마러라고에 머물며 작전을 지휘했다. 당시에도 백악관은 마러라고 상황실 사진을 공개했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
