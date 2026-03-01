“딱 이틀 오트밀만 먹었더니”…나쁜 콜레스테롤 10% ‘뚝’, 비결은 [바디플랜]

독일 본 대학 연구팀 임상시험 결과 발표

48시간 집중 식단 후 LDL 콜레스테롤 10% 감소…평균 체중 약 2kg 줄어

물로 조리한 오트밀 죽. 독일 본 대학 연구팀은 하루 총 300g의 오트밀을 물에 끓여 섭취하는 ‘48시간 집중 식단’을 통해 나쁜 콜레스테롤 감소 효과를 확인했다. 게티이미지뱅크

독일 본 대학(University of Bonn) 연구진은 최근 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)에 발표한 임상시험에서 대사증후군 환자가 48시간 동안 오트밀 중심 식단을 유지했을 때 LDL 수치가 평균 10% 감소했다고 밝혔다.연구진은 단기간의 식단 변화가 장내 미생물 환경을 빠르게 바꾸면서 대사 건강 전반에 영향을 줄 수 있음을 확인했다고 설명했다.연구팀은 대사증후군을 가진 성인 남녀를 대상으로 이틀간 집중 식단 실험을 진행했다.참가자들은 하루 세 끼에 걸쳐 총 300g의 오트밀을 섭취했고, 소량의 과일과 채소 외에는 다른 음식을 제한했다. 전체 섭취 열량은 평소의 절반 수준으로 줄였다.그 결과 오트밀 식단 그룹에서는 ▲LDL 콜레스테롤 약 10% 감소 ▲평균 체중 약 2kg 감소 ▲혈압 소폭 개선 등의 변화가 확인됐다.

오트밀 식단을 섭취하는 모습. 연구에서는 단 이틀간 오트밀 중심 식단을 유지했을 때 장내 미생물 변화와 함께 콜레스테롤 수치 개선 효과가 나타났다. 게티이미지뱅크

같은 수준으로 열량만 줄이고 오트밀을 먹지 않은 대조군보다 개선 효과가 더 크게 나타났다.연구진은 효과의 원인을 장내 미생물에서 찾았다.참가자들의 혈액과 대변을 분석한 결과, 오트밀 섭취 이후 특정 유익균이 증가했고 이 미생물들이 오트를 분해하면서 페룰산(ferulic acid) 등 페놀 화합물을 생성하는 것으로 나타났다.이 물질들은 혈류로 이동해 콜레스테롤 대사 과정에 관여하는 것으로 분석됐다.오트밀 식단은 완전히 새로운 개념은 아니다.20세기 초 독일 의사 칼 폰 노르덴은 당뇨병 환자 치료에 오트밀 식단을 활용해 효과를 보고했지만, 이후 약물 치료가 발전하면서 거의 사용되지 않았다.이번 연구는 이 고전적인 식이요법을 현대 미생물 분석 기술로 다시 검증했다는 점에서 의미가 있다.48시간 식단 종료 후 일반 식사로 돌아갔음에도 콜레스테롤 개선 효과는 6주 뒤까지 유지됐다.연구진은 단기간 집중 식단이 장내 미생물 환경을 비교적 오래 지속되는 방향으로 변화시켰을 가능성을 제시했다.연구팀은 추가 실험에서 참가자들이 6주 동안 하루 80g의 오트밀을 꾸준히 섭취하도록 했다.그러나 이 경우 콜레스테롤 변화는 상대적으로 제한적이었다.이는 장내 환경 변화를 유도하려면 장기간 소량 섭취보다 단기 집중 단계(Intensive phase)가 더 효과적일 수 있음을 시사한다.다만 연구진은 이번 임상이 대사증후군 환자를 대상으로 진행된 만큼, 일반인이 극단적인 원푸드 식단을 장기간 유지하는 것은 바람직하지 않다고 강조했다.이번 연구는 건강 관리 방식에 익숙한 질문을 던진다.조금씩 꾸준히 먹는 것이 항상 최선일까, 아니면 짧은 기간 몸의 대사 환경을 바꾸는 ‘전환’이 더 중요할까 하는 점이다.콜레스테롤 약을 시작하기엔 이르고, 생활습관 관리가 필요한 단계의 중장년층에게는 비교적 현실적인 접근법이 될 수 있다.연구진은 향후 6주 간격으로 반복하는 단기 오트밀 식단이 장기 예방 효과를 가질 수 있는지 추가 연구를 진행할 계획이다.

■ [Tip] 연구에서 사용된 ‘48시간 오트밀 집중 식단’

※ 실제 임상시험 기반 구성



준비

· 압착 귀리(오트밀) 하루 300g

· 매끼 약 100g씩 하루 3회



조리

· 물로 끓인 오트밀 죽 형태

· 우유·두유 사용하지 않음



허용

· 소량의 과일 또는 채소



제한

· 설탕, 시럽, 소금 등 조미료, 가공식품



핵심 원칙

· 48시간만 유지

· 충분한 수분 섭취

· 약 6주 간격 반복 가능성 연구 중



주의

· 단기 집중 요법이며 3일 이상 장기 지속 시 영양 불균형 위험이 있다.

· 당뇨병 환자는 저혈당 위험이 있어 반드시 의료진 상담이 필요하다.