“개발만 5년” 삼성 S26 프라이버시 디스플레이…특허로 진입장벽까지

개발부터 출시까지 5년 걸린 혁신 기술
특허까지 내 “피해서 만들긴 어려울 것”
픽셀 단위로 제어해 화질 왜곡 최소화
알림창, 잠금 패턴 등 영역별 제어도 가능
울트라 두께도 얇아져 7mm대 첫 진입
“프라이버시 디스플레이는 처음 아이디어 제안부터 (이번 출시까지) 5년이 걸렸습니다. 관련 특허도 많이 내 (경쟁사가) 삼성 IP(지식재산)을 피해 만들기는 쉽지 않을 것입니다.”
문성훈 삼성전자 MX(모바일)사업부 하드웨어 담당 부사장은 26일(현지 시간) 미국 샌프란시스코에서 진행한 기자 간담회에서 새로 출시한 갤럭시 S26 울트라에 대해 이 같이 소개했다. 갤럭시 S26 시리즈의 프리미엄 모델인 울트라에는 전세계 스마트폰 최초로 시야각을 제어하는 프라이버시 디스플레이가 탑재됐다. 스마트폰을 정면이 아닌 좌우 측면이나 위아래에서 봤을 때 화면이 보이지 않도록 제한하는 기술이다.
삼성전자는 5년 전 스마트폰 시장에서 프라이버시 디스플레이에 대한 소비자들의 수요가 있다고 판단하고 개발에 착수했다. 처음 3년 동안 기술 구현을 위한 설계 및 패널 개발, 소프트웨어 최적화 작업 등을 거쳐 샘플 완성에 성공했고 이후 2년 간 보완 과정을 거쳐 이번 갤럭시 S26 울트라에 적용됐다. 문 부사장은 “처음 만들었을 때 막상 (프라이버시 모드에서) 화면이 얼룩덜룩해지는 등 문제가 많았다”며 “각 픽셀 단위로 정교하게 컨트롤하는 게 쉽지 않았다”고 전했다.
프라이버시 디스플레이는 빛을 화면 정면으로 쏘는 ‘내로 픽셀’과 상하좌우 주변으로 뻗는 ‘와이드 픽셀’로 구성됐다. 여기서 프라이버시 모드가 됐을 때 내로 픽셀에서만 집중 발광(發光)하고 와이드 픽셀은 약하게 만들어 시야각을 제어하는 방식이다.
이 같은 원리에서 프라이버시 디스플레이와 기존 시중에 판매하는 사생활 보호 필름 간 큰 차이가 생긴다. 프라이버시 디스플레이는 픽셀 단위로 발광을 제어하기 때문에 알림 창이라든지 잠금 패턴 등 일정한 영역만 선택해서 가릴 수 있다. 화면 전체를 가리는 것밖에 할 수 없는 사생활 보호 필름과 다른 점이다. 또 사생활 보호 필름을 쓰면 정면에서 봤을 때도 화면 밝기가 떨어지는 등 화질의 왜곡이 발생한다. 반면 프라이버시 디스플레이는 프라이버시 모드에서 와이드 픽셀을 약화시키는 대신 내로 픽셀을 강화시켜 원래 화면과 거의 차이가 없는 수준으로 화질을 유지시킬 수 있다.
프라이버시 디스플레이는 특히 해외에서 갤럭시 S26 시리즈의 가장 큰 혁신으로 평가받으며 주목받고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 “삼성의 새로운 시도는 단순 편의를 넘어 보안 혁신”이라며 “애플이 삼성의 새로운 프라이버시 화면을 하루 빨리 따라해야 한다”고 했다.
프라이버시 디스플레이가 이번엔 울트라 모델에만 적용됐지만 추후 플러스 및 기본 모델이나 폴더블폰에도 도입될 지 주목된다. 문 부사장은 “이번 울트라에서 고객 반응이 좋고 프라이버시 디스플레이를 안정적으로 공급할 수 있는 상황이 되면 확대 가능성을 열어놓고 지켜볼 예정”이라고 했다.
이번 갤럭시 S26 울트라는 울트라 모델 중 처음으로 7mm대 두께에 진입한 것도 특징이다. 두께 7.9mm로 전작(갤럭시 S25 울트라) 8.2mm보다 0.3mm 얇아졌다. 문 부사장은 “갤럭시 S26 울트라은 역대 가장 강력한 성능의 인공지능(AI)폰에 뛰어난 사용성과 휴대성까지 갖췄다”고 했다.
