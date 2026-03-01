“출산율 증가는 착시?”…‘90년대생 효과’에 숨은 통계

90년대생 결혼·출산 집중…출생 증가 이끈 ‘세대 효과’
혼인 증가·신고 효과까지 겹치며 반등 신호 확대
2027년 이후 가임 인구 감소…지속 여부는 불확실
1990년대 초반 출생 세대라면 주변 또래의 결혼과 출산 소식을 부쩍 자주 접하고 있을 것입니다. 청첩장 모임이 이어지고, 돌잔치 소식도 낯설지 않은 시기입니다.
실제 통계에서도 이 세대가 결혼과 출산의 중심으로 떠오르며 출생아 수 증가에 적지 않은 영향을 미친 것으로 나타났습니다.
출생아 수와 합계출산율이 2년 연속 상승하면서 저출산 흐름이 바뀌는 것 아니냐는 기대가 나오고 있지만 이번 반등이 구조적 회복이 아니라 인구가 많은 1990년대생의 결혼·출산 집중에 따른 ‘세대 효과’라는 분석도 적지 않습니다.
국가데이터처에 따르면 최근 출생 증가의 주요 요인 중 하나는 주출산 연령대인 30대 초반 인구 증가입니다. 이 연령대 인구는 2021년 이후 꾸준히 늘고 있으며 실제 출산율도 가장 높은 구간입니다.
1990년대 초반은 2차 베이비붐(에코붐) 세대가 태어난 시기로 다른 세대보다 규모가 큽니다. 이들이 결혼과 출산 적령기에 들어오면서 출생아 수가 늘었다는 해석이 나옵니다.
출생아 수 증가는 반드시 출산율 상승 만으로 설명되지 않습니다. 출산 가능한 여성 수가 늘어도 태어나는 아이 수는 증가할 수 있습니다.
합계출산율 역시 2024년 상승 전환 이후 상승 흐름을 이어가고 있지만 출산 행동 자체의 변화뿐 아니라 가임 인구 규모 변화가 동시에 작용했을 가능성이 있습니다. 온라인에서는 “90년대생 결혼 시즌 효과”라는 표현까지 등장했습니다.
다만 단순한 인구 효과만으로 보기도 어렵습니다. 30대 후반 인구는 감소하고 있음에도 해당 연령대 출산율은 오히려 상승하고 있기 때문입니다. 이는 출산 의향 변화나 혼인 증가 등의 영향이 함께 작용했음을 보여줍니다.
최근 출생 증가의 또 다른 배경은 혼인 증가입니다. 혼인은 출산으로 이어지는 대표적인 선행 지표로, 통상 결혼 후 약 2년의 시차를 두고 출생이 늘어나는 경향이 있습니다.
다만 혼인 증가가 곧 실제 결혼 증가를 의미하지 않을 수 있다는 해석도 있습니다. 사실혼 상태로 지내다 출산을 앞두고 혼인신고를 하는 사례가 적지 않기 때문입니다.
한국은 혼외 출산 비율이 매우 낮아 아이의 법적 지위와 각종 제도 이용을 위해 출생 전후 혼인신고를 하는 경우가 많습니다. 이 경우 통계상으로는 ‘결혼 후 출산’으로 잡히지만 실제로는 이미 부부 생활을 해온 경우도 포함됩니다.
결혼 후 2년 이내 출산 비중이 증가한 것도 이러한 흐름과 무관하지 않다는 분석이 나옵니다. 늦게 결혼한 만큼 출산을 더 미루기 어려워졌고 일부는 출산을 계기로 법적 혼인 관계를 정리했을 가능성도 있습니다.
늦게 낳지만 더 늦추진 않습니다. 실제로 출산 연령은 계속 높아지고 있습니다. 고령 산모 비중은 역대 최고 수준에 이르렀고 평균 출산연령도 상승했습니다.
하지만 결혼 후 출산까지 걸리는 기간은 오히려 짧아지는 추세입니다. 결혼 자체는 늦어졌지만 결혼하면 바로 아이를 갖는 ‘압축 출산’ 현상이 나타나고 있다는 의미입니다.
현재의 증가세가 오래 지속되기 어렵다는 전망도 있습니다. 데이터처는 30대 초반 인구 증가가 2027년 이후 둔화될 것으로 보고 있습니다. 이후에는 출생아 수가 다시 감소할 가능성이 있습니다. 특히 2000년대생부터는 출생 규모 자체가 크게 줄어 가임 인구 감소가 본격화될 전망입니다. 이 때문에 “출산율이 유지되더라도 태어나는 아이 수는 줄어들 수 있다”는 분석도 나옵니다.
최근 혼인 증가와 출산 인식 변화 등 긍정적 신호가 나타나고 있는 것은 사실입니다. 그러나 인구 구조 자체가 빠르게 축소되는 상황에서 출생 증가가 장기적인 추세로 이어질지는 불확실합니다.
아이 울음소리가 조금 더 커지고 동네 놀이터가 다시 북적일지, 이번 반등이 일시적 신호에 그칠지는 아직 알 수 없습니다. 앞으로의 흐름이 우리 사회의 미래를 가늠할 중요한 분기점이 될 전망입니다.
