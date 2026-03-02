트럼프 “모든 목표 달성 때까지 이란 공격…미군 죽음 복수할 것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 1일(현지시간) “이란에 대한 공격은 모든 목표를 달성할 때까지 계속될 것”이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 오후 자신의 트루스소셜에 올린 6분짜리 영상을 통해 미국과 동맹이 ‘장대한 분노 작전(Operation epic fury)’이란 이름 아래 이란에 36시간 동안 군사작전을 개시하고 있다며 “이는 세계가 목격한 가장 거대하고, 복잡하며, 압도적인 군사공격 중 하나”라고 자찬했다. 트럼프 대통령이 이란에 대한 이번 군사작전 개시 이후 공식적으로 육성 연설을 한 것은 이번이 두 번째다. 앞서 공격 개시 직후인 전날 오전 2시 30분경(현지시간) 첫 번째 연설 영상을 공개한 바 있다.
트럼프 대통령은 “우리는 이란 방공 시스템과 혁명수비대(IRGC) 시설을 포함해 수백 개의 표적을 타격하고, 군함 9척과 해군 조선 시설을 격침했다”고 말했다. 이어 “이란의 최고지도자였던 아야톨라 하메이니의 사망 소식이 전해지자 이란 전역에서 환호하고 축하하는 이란 국민의 목소리가 들려왔다”고 했다.
그러면서 “이란 군사 지휘부도 제거됐다. 그들 중 상당수는 목숨을 구하기 위해 항복을 원하고 있다”면서 “수천명이 (항복하겠다고) 전화를 걸어오고 있다”고 주장했다. 그는 이어 “현재도 전투 작전은 전면적으로 계속되고 있으며, 우리의 모든 목표가 달성될 때까지 계속될 것”이라고 했다.
다만, 이번 군사 작전에서 미군 3명이 전사했다는 사실을 공식 확인했다. 그는 “조국을 위해 희생을 치른 애국자들을 애도한다”면서도 “그런 일이 없도록 모든 노력을 다하겠지만, 안타깝게도 이 일이 끝나기 전에 더 많은 희생이 있을 것“이라고 전했다. 또 ”미국은 그들의 죽음을 복수하고 테러리스트들에게 가장 가혹한 타격을 가할 것“이라고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 ”장거리 미사일과 핵무기로 무장한 이란 정권은 모든 미국인에게 극도로 심각한 위협이될 것이다“며 ”우리는 그러한 무기를 보유한 테러리스트 군대를 양성하는 어떤 국가도 허용할 수 없다“고 강조했다.
트럼프 대통령은 자신의 군사작전에 대한 정당성을 거듭 강조했다. 그는 ”우리가 이 대규모 군사작전을 수행하는 것은 단지 우리 시대와 장소의 안보를 보장하기 위해서가 아니라 우리 자녀들을 위해서기도 하다. 예전 우리 조상들이 우리를 위해 그렇게 했던 것처럼 말이다“며 ”이러한 행동들은 올바르고 필요한 것이다“고 말했다.
이란 IRGC와 이란 군·경을 향해서는 “무기를 내려놓으면 전면 면책을 받겠지만 그렇지 않으면 확실한 죽음을 맞게 될 것”이라고 경고했다.
이란 국민을 향해서는 이란 군경을 향해 투항할 것을 요구했다. 트럼프 대통령은 ”이 기회를 포착해 용감하고 대담하게 영웅적으로 나서서 여러분의 나라를 되찾으라“고 촉구했다.
