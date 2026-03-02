있지 유나, 23일 솔로 데뷔…예지 이어 두 번째 솔로 주자

소속사 JYP엔터테인먼트는 2일 0시 있지 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 데뷔 앨범 ‘아이스크림’(Ice Cream) 트레일러 영상과 스케줄러 이미지를 공개하고 오는 23일 유나의 솔로 데뷔를 공식화했다.
바닐라 아이스크림이 녹아내리는 시각적 포인트로 시작된 트레일러는 유나의 화수분 매력이 눈에 띄었다. 꽃을 든 청순함, 힙하고 패셔너블한 센스, 시크하고 도시적 분위기를 연출한 다양한 스타일링으로 시선을 사로잡았다. 특히 “Oh, my God”, “She‘s awaken”이라는 문구에 이어 모든 매력을 종합한 듯한 오라를 풍기며 화이트 드레스를 입고 등장한 유나가 압도적 비주얼을 빛냈다.
유나를 본뜬 캐릭터 디자인이 더해진 스케줄러에 따르면 트레일러 이후 트랙리스트, 콘셉트 포토, 뮤직비디오 티저와 포토, 앨범 스포일러 등 각종 티징 콘텐츠가 순차 공개된다. 23일 오후 6시 앨범 발매에 앞서 같은 날 오후 5시 카운트다운 라이브를 진행하고 유나 솔로 데뷔 분위기를 더욱 뜨겁게 달군다. 27일에는 US 피지컬 앨범, ’아이스크림‘ 리믹스 버전이 릴리스 된다.
예지를 잇는 있지 두 번째 솔로 주자로 나선 유나는 비주얼, 실력, 매력을 갖춘 팀 막내로서 월드와이드 K팝 팬심을 붙잡고 솔로 아티스트 아이덴티티를 구축할 전망이다.
