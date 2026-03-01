“살상무기에 AI 사용 거부” 앤스로픽, 美정부와 갈등 최고조

트럼프, 연방기관에 사용 금지명령
“정부에 협조할 6개월 시한 주겠다”
앤스로픽, 美정부에 법적 대응 예고
대안 꼽힌 오픈AI-테슬라 적극 협조… 빅테크 노조는 “AI 무기화 막아야”
인공지능(AI) 무기화를 두고 미국 국방부와 미국 AI 빅테크 앤스로픽 간 갈등이 최고조에 이르고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 모든 연방기관에 앤스로픽의 AI 모델 ‘클로드’ 사용을 금지하고, 앤스로픽을 ‘공급망 위험 기업’으로 지정한 데 따라 앤스로픽은 미국 정부를 상대로 법적 대응을 예고했다. 미국 정부는 오픈AI, xAI 등 다른 빅테크 기업과 손을 잡은 상태다.
27일(현지 시간) 트럼프 대통령은 소셜네트워크서비스(SNS) 트루스소셜에 앤스로픽을 가리켜 “미국은 절대 급진 좌파적인 ‘워크(Woke·진보적 가치를 강요하는 행위를 비판하는 용어)’ 기업이 우리 위대한 군이 어떻게 전쟁에서 싸우고 승리하는지를 좌지우지하게 허용하지 않을 것”이라고 했다. 이어 “미국 연방정부의 모든 기관에 앤스로픽 기술 사용을 즉각 중단할 것을 지시한다”고 했다. 다만 6개월의 단계적 중단 기간을 둘 것이며 이 기간 동안 앤스로픽이 미국 정부에 협조하지 않으면 “대통령의 권한을 총동원해 따르게 할 것”이라고 밝혔다.
이날 피트 헤그세스 미국 국방장관도 앤스로픽을 ‘공급망 위험 기업’으로 지정했다고 발표했다. 지금껏 미국이 지정한 공급망 위험 기업은 대부분 중국 기업으로, 자국 기업을 지정한 것은 매우 이례적인 일이다. 앤스로픽은 이에 대해 성명을 내고 “법적으로 타당하지 않고 위험한 선례를 남길 것”이라며 “법정에서 이의를 제기할 것”이라고 대응했다.
이번 갈등의 핵심 쟁점은 AI의 군사적 활용 범위다. 미 국방부는 ‘합법적인 모든 용도’에 앤스로픽의 AI ‘클로드’를 제한 없이 사용하겠다는 것이다. 국방부는 앤스로픽에 AI의 군사적 활용 범위를 전면 개방하라고 요구했지만 앤스로픽은 “대규모 국민 감시와 자율살상무기에는 클로드를 사용할 수 없다”며 이를 거절했다. 그간 앤스로픽은 ‘가장 안전한 AI’를 핵심 가치로 내세울 만큼 AI 안전 및 윤리를 강조해왔다.
이란을 향한 미국의 공격이 본격화되며 AI 무기화의 필요성이 높아지는 가운데, 앤스로픽과 결별한 미국 정부는 차선책을 찾아나서고 있다. 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 트럼프 대통령이 앤스로픽 사용 중단을 발표한 직후에 자신의 X를 통해 국방부 기밀 네트워크에 자사 서비스를 제공하는 계약을 맺었다고 밝혔다. 국방부는 앞서 이달 24일(현지 시간)에는 일론 머스크 테슬라 CEO가 창업한 xAI의 AI ‘그록’을 군 기밀 업무에 사용할 수 있도록 승인하기도 했다.
오픈AI가 미 국방부의 제안을 받아들이며 정부와 앤스로픽의 갈등은 미국 빅테크 전반으로 확대되고 있다. 블룸버그통신에 따르면 미국 빅테크 직원으로 구성된 주요 노동조합들은 공개 서한을 통해 “구글, 마이크로소프트, 아마존 경영진은 국방부의 접근을 거부하고, 억압적인 국가 기관과의 계약에 대해 직원들에게 투명성을 제공해야 한다”고 밝혔다. 오픈AI 공동창업자 출신인 일리야 수츠케버도 X를 통해 “앤스로픽이 확고한 입장을 유지한 것은 고무적이다”라며 앤스로픽의 결정을 지지했다.
