삼성전자 “2030년까지 AI-휴머노이드 자율 공장 전환”

삼성전자가 2030년까지 국내외 생산 공장에 인공지능(AI)과 휴머노이드를 도입해 자율형 공장으로 전환하겠다고 밝혔다.
1일 삼성전자는 “자재의 입고부터 제품 생산, 출하까지 모든 공정에 디지털트윈(현실 공간을 가상 환경에 구현하는 기술) 기반 시뮬레이션을 도입하겠다”며 “품질·생산·물류 AI 에이전트를 도입해 글로벌 생산거점 전반의 품질과 생산성을 혁신할 방침”이라고 설명했다. 삼성전자는 환경안전 분야에도 AI를 적용해 생산 현장의 위험요소를 감지하고 사고를 예방할 계획이다.
또 모바일 사업을 통해 축적한 AI 경험과 기술을 바탕으로 에이전틱AI를 제조 혁신에 적용한다. 이를 통해 생산과 설비, 수리, 물류 등 전반을 지능화한다는 구상이다. 실질적인 공정 자율화를 실현하기 위해 모든 제조 공정에 휴머노이드형 로봇도 단계적으로 도입한다. 이영수 삼성전자 생산기술연구소장(부사장)은 “제조혁신의 미래는 단순 자동화를 넘어 AI가 현장을 이해하고 스스로 최적의 결정을 실행하는 자율 제조현장 구축이 핵심”이라고 말했다.
삼성전자는 2일(현지 시간) 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 정보통신기술(ICT) 박람회 ‘모바일월드콩그레스 2026(MWC26)’에서 산업용 AI 전략을 공개하고 디지털트윈 기반 제조 혁신 비전을 선보인다. 글로벌 이동통신사업자 등 기업 간 거래(B2B) 고객을 대상으로 별도 전시관을 마련하고 다양한 AI 에이전트 및 사용 시나리오를 전시할 계획이다.
MWC26 기간 중 열리는 ‘SMBS’ 행사에서 ‘AI 자율성 확대에 따른 거버넌스 강화 전략’도 발표한다. SMBS는 삼성전자가 주요 B2B 고객과 파트너를 대상으로 최신 전략과 기술 방향을 공유하고 협력 기회를 모색하는 행사로, 올해 10회째를 맞이했다.
