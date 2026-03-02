레드벨벳 웬디·NCT 쟈니·ATEEZ 우영, 5일 개막 WBC 한국 대표팀 경기 시구자로

K팝 스타들이 한국 야구대표팀의 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 경기에 시구자로 나선다. 대회 조직위원회는 “레드벨벳 웬디가 5일 체코전, NCT 쟈니는 8일 대만전, ATEEZ 우영이 9일 호주전에서 시구한다”고 2일 알렸다. 세 경기는 모두 일본 도쿄돔에서 열린다. 한국 대표팀의 첫 경기 시구자로 마운드에 서게 된 웬디는 WBC 국내 홍보 대행사를 통해 “세계적 무대에서 시구를 하게 돼 진심으로 영광”이라면서 “시구를 통해 한국 선수들에게 긍정적인 에너지를 전하고 싶다”고 밝혔다. 쟈니는 “WBC 현장에서 한국의 경기를 함께할 수 있어 기쁘다. 누구보다 크게 응원하겠다”고 전했다. 우영은 “국가대표 선수들 앞에서 시구를 하게 돼 설레면서도 긴장된다”며 “조별리그 마지막 경기를 승리로 장식하는 데 보탬이 되고 싶다”고 했다. 류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 C조에서 체코, 일본, 대만, 호주와 경쟁한다. 조 2위 안에 들면 미국에서 열리는 8강에 진출할 수 있다. 지난 세 개 대회 연속으로 조별리그에서 탈락했던 한국은 이번 대회를 통해 자존심 회복을 노린다.
