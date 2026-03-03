한동훈 “나를 탄핵의 바다 건너는 배로 써달라…출마는 부수적 문제”

국민의힘 한동훈 전 대표가 6·3 지방선거에서 탄핵의 바다를 건너는 배가 되어 보수 재건에 나서겠다고 3일 밝혔다.
한 전 대표는 이날 CBS라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 “보수 재건에 앞장서겠다“고 재차 강조하며 이같이 말했다.
특히 지난달 27일 대구 서문시장에서 ‘죽이 되든 밥이 되든 나서겠다’고 발언한 것에 대해 ”제가 뭐라도 해서 이 난국을 한번 돌파해 볼 테니까 한번 믿고 맡겨 봐 달라 이런 말씀을 드리는 것”이라고 설명했다.
한 전 대표는 또 “보수가 이 지긋지긋한 탄핵의 바다를 건너는 배가 될 수 있다고 생각한다”며 “나를 좋아하시든, 반감이 있으시든 나를 타고 한번 건너보시는 게 어떠냐는 말씀을 드리는 것”이라고 했다.
이어 “(그렇게 하면) 행동하는 다수의 역전승을 이룰 수 있다“며 ”결국 민심이라는 물결이 압도할 것이다. 그 과정에서 내가 역할을 하겠다는 것”이라고 주장했다.
자신의 국회의원 재보궐 선거 출마 가능성에 대해서는 “부수적인 문제”라면서 “목표를 향해 가는 과정에서 여러 선택을 할 수 있지만, ‘이것이 아니면 안 된다’고 목을 맬 이유는 없다”고 했다.
한 전 대표와 대구 일정을 동행한 친한(친한동훈)계 의원들에 대한 국민의힘 장동혁 대표의 징계 방침에 대해서는 “해장(張) 행위 아니냐”며 “서민·상인들을 응원해 드리기 위해 뜻을 같이하는 사람들끼리 시장을 같이 가는 게 왜 문제냐”라고 반문했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
