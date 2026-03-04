李 “필리핀 대통령에 수감된 한국인 마약왕 인도 요청”

동포 간담회서 “한국서 처벌” 밝혀
필리핀을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 4일 동포들과 만나 “대한민국 부동산 값이 꺾이듯이 한국 사람을 상대로 한 스캠 범죄도 꺾였다”며 “대한민국 사람을 건들면 패가망신한다는 (점을) 현지 언론에도 퍼뜨리고 내국인 상대 범죄 행위에 과할 정도로 인력과 예산을 투입하고 있다”고 강조했다.
“수감중에도 한국에 마약 수출
교도소에 애인 불러 논다더라
韓부동산처럼 스캠범죄 꺾여
한국인 건드리면 패가망신”
이 대통령은 이날 필리핀 마닐라 시내의 한 호텔에서 열린 필리핀 동포 오찬 간담회에 참석해 “내국인 상대로 한 스캠이라든지, 애인가장이라든지 이상한 게 많은데 계속 (범죄 조직을) 압박할 것이고 인력도 늘리고 국가 기관도 현지 활동하게 하는 상황”이라며 이같이 밝혔다.
이어 “해외 동포 여러분이 겪는 어려움 중 하나가 치안 문제일 것”이라며 “(초국가범죄로 인한) 한국 내 국민의 피해는 많이 줄었는데, 필리핀 현지 교민의 피해는 계속 늘어나는 것 같다”며 이 문제에 많은 관심을 기울이고 있다고 설명했다.
특히 “한국인 3명을 살해하고 필리핀 교도소에 수감 중이면서도, 계속 텔레그램을 이용해 한국으로 마약을 수출하는 ‘박O열’이라는 사람이 있다”며 “교도소로 애인을 불러 논다고 하더라”며 전날 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령과의 정상회담에서 그에 대한 범죄자 임시인도 요청을 했다고 소개했다.
이 대통령이 언급한 인물은 ‘텔레그램 마약왕’으로 불렸던 박왕열인 것으로 보인다. 그는 2022년 10월 필리핀 당국에 검거돼 징역 60년형을 받고 수감 중이다. 이 대통령은 이에 대해 “한국에서 이 사람을 수사해 처벌하겠다는 것“이라며 ”마르코스 대통령도 이른 시일 안에 적극적으로 검토해 시행하겠다고 얘기했다“고 강조했다.
이 대통령은 2015년 필리핀 경찰에 의해 살해된 고 지익주 씨 사건과 관련해서도 “빨리 범인을 잡아달라고 요청했고, 마르코스 대통령은 최선을 다하겠다고 말씀하셨다”고 전했다. 이 사건 관련해서 그는 “대한민국도 체포에 역량을 투입할까 생각 중”이라고 말했다.
한편 이 대통령은 필리핀 당국이 별도로 ‘코리안 헬프 데스크’를 운영하며 한국인 피해를 최소화하기 위해 노력하고 있는 점에 대해 감사의 표시를 했다. 그는 “필리핀은 ‘코리안 헬프 데스크’라는 한국인 보호를 위한 특별 조직을 운영하는 등 한국인 피해 최소화를 위해 애써주고 있다. 이런 나라는 필리핀밖에 없다”고 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0