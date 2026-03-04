[오늘의 운세/3월 4일]

● 쥐
48년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
60년 그간 성실한 노력이 좋은 결과를 가져온다.
72년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
84년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관 할 것.
96년 작은 일에서도 기쁨을 맛보게 될 듯.
08년 꾸준한 노력이 가장 빠른 지름길.
● 소
37년 기다리던 일이 갑자기 해결될 수 있다.
49년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
61년 잘되어가던 일에 갑작스러운 문제 생길 수 있다.
73년 멀리 내다보고 깊게 생각할 것.
85년 서로 대화가 통하고 새로운 비전이 생긴다.
97년 서두르지 말고 천천히 살펴보고 결정.
● 범
38년 기대하지 않았던 사람에게 적절한 도움 받게 된다.
50년 귀인의 도움으로 일의 실마리가 한꺼번에 풀리는 형상.
62년 서로 마음은 잘 맞지만 일은 더딜 수 있다.
74년 집안일은 배우자와 대화할 것.
86년 과음과 과식은 절대금물!
98년 작은 일이라도 소홀히 하지 말 것.
● 토끼
39년 작은 실수로 본의 아닌 구설이 생길 수 있다.
51년 서둘지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
63년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
75년 계획한 일이 순풍에 돛을 단 듯 나아가게 된다.
87년 처음은 조금 힘들어도 결과는 좋다.
99년 불필요한 오해 생기지 않도록 언행조심!
● 용
40년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
52년 억지로 하지 말고 그냥 놓아두면 만사형통.
64년 모든 것은 시간이 해결해 준다.
76년 가끔은 바쁜 일상에서 벗어나 자유 시간 갖기.
88년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
00년 기분에 따라 행동하지 않게 감정 조절.
● 뱀
41년 즐거움에 시간 가는 줄도 모를 수 있다.
53년 마음은 있지만 현실은 잘 안 따라줄 듯.
65년 생각은 많고 일은 잘 진행되지 않을 듯.
77년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해볼 것.
89년 한발 물러서는 양보가 필요할 때.
01년 마음에 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
● 말
42년 바쁘긴 해도 유쾌한 하루가 될 듯.
54년 돈 쓰는 재미와 사람 만나는 즐거움.
66년 나갔던 돈이 들어오거나 기쁜 소식 접할 듯.
78년 급히 서둘러서 되는 일은 없고 시간이 약이다.
90년 매사에 자신감을 가지고 행동할 것.
02년 현실을 겸손하게 받아 들여라.
● 양
43년 아랫사람에게 잘해주어야 복을 받는다.
55년 주변을 정리정돈하고 자신을 돌아보는 것도 좋다.
67년 작은 선행 베푸는 것에 인색하지 말 것.
79년 옛것을 지키고 존중할 것.
91년 상대방의 입장을 헤아리는 지혜 필요.
03년 과욕은 금물, 현실에 만족해야.
● 원숭이
44년 속마음 보이지 말고 사람 너무 믿지 말 것.
56년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯.
68년 인간관계 좋아지고 서로 마음이 통할 수 있다.
80년 다른 사람에게 맡기지 말고 직접 할 것.
92년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요.
04년 기대하지 않았던 사람들에게 도움을 받는다.
● 닭
45년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다.
57년 예상치 못한 경사가 있게 된다.
69년 운수 좋은 날이다. 많이 활동할수록 유리.
81년 출행하면 가는 곳마다 귀인이 반겨 준다.
93년 서쪽 방향이 길하며 때아닌 감기 주의할 것.
05년 충고나 조언을 신중하게 받아들일 것.
● 개
46년 부담스러웠던 일들이 시원하게 해결될 듯.
58년 하고 싶으면 자신감 갖고 추진.
70년 마음에 안 들어도 실리에 따라 수용해야 할 때가 있는 법.
82년 결과도 중요하지만 과정도 중요.
94년 이미지 상승하고 대인관계 호전.
06년 지금 눈앞에 보이는 것이 전부는 아니다.
● 돼지
47년 집착하기보다는 편안한 마음 가질 것.
59년 작은 불편은 잊고 낙천적이고 긍정적인 마인드 가질 것.
71년 마음에 들어도 무리하지 말 것.
83년 조금 힘들어도 인내심 갖기.
95년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
07년 능력 발휘되고 이미지가 좋아진다.
인천철학관 박성희 원장
