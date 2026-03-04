UAE 배치 ‘천궁-2’, 실전 첫 투입… 이란 미사일 요격

[美-이란 전쟁]
국산 중거리 지대공유도무기인 ‘천궁-2’(사진)가 아랍에미리트(UAE)에서 다수의 이란 미사일을 요격한 것으로 확인됐다. 해외에 수출된 국산 방공무기가 실전에 투입된 것은 처음이다.
한국판 패트리엇… 최대 음속 5배
UAE 국방부 “요격률 90% 이상”
3일 복수의 군 소식통에 따르면 UAE에 실전 배치된 천궁-2 포대가 최근 이란의 미사일과 드론 공격을 막기 위해 가동된 것으로 알려졌다. UAE군의 중거리 방공망은 미국제 ‘패트리엇’과 이스라엘제 ‘애로’, 한국제 ‘천궁-2’ 등으로 구성됐는데 천궁-2가 실전에서 이란 미사일 요격에 성공했다고 소식통들은 전했다.
UAE 국방부는 3일(현지 시간) 지금까지 이란이 쏜 탄도미사일 174발 중 161발을 요격했고 순항미사일은 8기 모두 요격에 성공했다고 밝혔다. 이란이 날려보낸 드론도 689기 중 645기를 요격했다고 한다. 탄도미사일 요격률은 92%, 드론 요격률은 93%에 달하는 수치다.
천궁-2의 요격률도 비슷한 수준으로 알려졌다. ‘한국판 패트리엇’으로 불리는 천궁-2는 최대 음속의 5배로 날아가 적 항공기와 탄도미사일에 직접 부딪쳐 파괴한다. 천궁-2는 발사대 1기당 최대 8발의 요격 미사일이 장착된다.
UAE는 2022년 한국과 약 35억 달러(당시 약 4조1000억 원) 규모의 천궁-2 10개 포대 도입 계약을 체결했다. 당시 한국 방산 수출 사상 최대 규모였다. 이 중 2개 포대가 지난해부터 실전 배치된 걸로 알려졌다. 한편 UAE는 이란 미사일 방어 목적으로 정부에 천궁-2 요격 미사일 추가 지원을 요청한 것으로 알려졌다.
윤상호 군사전문기자 ysh1005@donga.com
이원주 기자 takeoff@donga.com
