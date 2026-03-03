[사설]중동 확전… 韓 ‘안보-경제 복합위기’ 장기화 대비해야

미국과 이스라엘의 이란 공습이 나흘째 지속되는 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 3일 “4∼5주보다 훨씬 더 지속할 능력이 있다”며 지상군 투입 가능성을 배제하지 않았다. 이 발언은 이란이 중동 주변국은 물론이고 영국, 프랑스 군사기지 등을 상대로 보복에 나선 가운데 나왔다. 이처럼 중동 전쟁은 확전과 함께 장기화할 전망이 커지고 있다. 한국도 한반도 안보와 세계 에너지 공급망이 흔들리는 ‘복합위기’의 격랑으로 빠져들 가능성을 대비해야 한다.
당장 우리 정부가 트럼프 대통령의 3월 말∼4월 초 방중을 계기로 물꼬가 트일 것으로 기대했던 북-미 정상회담을 둘러싼 불확실성이 커졌다. 트럼프 대통령은 이란과 핵 협상을 진행하는 도중 수뇌부를 제거하는 작전을 단행했다. 이를 목격한 김정은 북한 국무위원장이 핵에 더 집착하고 뒷배인 러시아, 중국과 더 밀착할 수 있다. 더욱이 국제원자력기구(IAEA)에 따르면 북한은 영변에서 우라늄 농축시설로 보이는 새 건물을 완성하는 등 핵 능력 증강을 멈추지 않고 있다.
미국이 지난해 6월 주한미군의 패트리엇 포대 일부를 중동에 순환 배치한 것처럼 이란의 미사일 공격을 방어하기 위해 패트리엇과 사드 부대, 나아가 MQ-9 리퍼 무인기 등 감시 정찰 자산을 이동시킬 수 있다. 지난해 중동에 배치된 패트리엇은 넉 달 만에 돌아왔지만, 이번 전쟁이 장기화하면 전력 공백이 그만큼 길어질 수밖에 없다.
이란은 호르무즈 해협을 봉쇄하고 중동 국가의 석유·가스시설 등을 공격해 경제 혼란을 극대화하는 전략으로 맞서고 있다. 사우디아라비아 일부 정유시설과 카타르 액화천연가스(LNG) 시설의 생산이 드론 공격으로 중단되자, 국제유가와 천연가스 가격이 급등했다. 코스피는 3일 7% 이상 급락했다. 중동산 에너지 의존도가 높은 한국, 일본 등 아시아 비산유국 증시가 특히 크게 흔들렸다.
호르무즈 해협 봉쇄가 1∼2주 이어지면 LNG 가격이 20% 이상 뛸 가능성이 있다고 한다. 카타르산 LNG는 호르무즈 해협을 우회할 수송로도 사실상 없다. LNG 수급 차질로 전기요금이 오르면 반도체, 철강 등 전력 사용이 큰 산업의 2차 피해가 우려된다. 미국 남미 동남아시아 등의 LNG 대체 공급처를 미리 확보해야 한다.
호르무즈 해협 봉쇄가 수개월간 지속되면 국제유가가 배럴당 100달러 안팎으로 치솟고 한국 경제성장률이 0.3%포인트 떨어질 수 있다는 분석도 있다. 전쟁 장기화를 상수로 놓고 한반도 안보와 에너지 공급망 전략을 다시 짜야 한다.
