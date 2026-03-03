이란, 이스라엘에 장거리 미사일 ‘가드르’, ‘에마드’ 발사

  입력 2026년 3월 3일 19시 48분

이란이 이스라엘을 향해 미사일을 발사하는 장면을 3일 공개했다. 이란이 발사한 미사일은 가드르(Ghadr), 에마드(Emad)로 알려졌다. 탄도미사일 가드르의 사거리는 2000㎞, 에마드의 사거리는 1700㎞로 알려져 있다.

이란은 텔레그램을 통해 이란 중부에서 이스라엘을 향해 장거리 미사일 가드르와 에마드을 발사했다며 영상을 공개했다. 공개된 영상에서 미사일은 굉음과 함께 거대한 불기둥을 내뿜으며 하늘로 치솟았다.

가드르 미사일의 사거리는 2000㎞, 에마드 미사일의 사거리는 1700㎞로 알려져 있다. 군사 전문가들은 이란의 고속 미사일이 이스라엘의 영토에 닿는 데 12∼15분이 걸리는 것으로 보고 있다.

이란은 그간 각종 미사일 개발에 박차를 가해 왔다. 특히 이란은 북한과의 협력을 통해 미사일을 개발해 온 것으로 전해졌다.

이란은 북한 노동 미사일(화성-7, KN-5)을 수입해 개발한 샤하브-3 미사일을 다시 개량해 가드르 미사일과 에마드 미사일을 개발한 뒤 실전 배치한 것으로 알려졌다.

이란은 지난달 28일 미국과 이스라엘의 공격에 맞서 보복에 나서는 상황이다. 이란은 미사일 발사 영상뿐만 아니라 드론과 미사일을 대거 보관하고 있는 무기 저장소 영상도 공개했다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
