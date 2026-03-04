쿠엔틴 타란티노, 이란 공습에 사망?…SNS 루머에 “잘 지내고 있다”

최근 이란의 미사일 공격으로 세계적인 영화감독 쿠엔틴 타란티노가 사망했다는 소문이 소셜미디어(SNS)를 통해 확산됐지만, 사실이 아닌 가짜뉴스로 확인됐다.
2일(현지시간) 미국 연예매체 TMZ는 “타란티노가 이스라엘에서 미사일 공격으로 사망했다는 소문은 전혀 사실이 아니다”고 보도했다.
TMZ는 타란티노 측근을 인용해 “쿠엔틴은 살아 있고 건강하며 그의 가족들도 모두 잘 지내고 있다”고 전했다.
지난달 28일부터 시작된 미국·이스라엘과 이란 간 무력 충돌이 나흘째 이어지는 가운데, 최근 X(구 트위터)를 중심으로 타란티노 감독이 이란의 이스라엘 공습 과정에서 숨졌다는 게시물이 빠르게 퍼져나갔다.
해당 루머는 약 15만 명의 팔로워를 보유한 한 X 이용자가 북미 연예매체 ‘데드라인(Deadline)’을 사칭해 기사 형식과 로고까지 모방한 게시물을 올리면서 확산됐다. 이 게시물에는 타란티노가 이스라엘 미사일 폭격으로 사망했다는 내용이 담겼다.
또 타란티노가 이스라엘의 방공호에 있는 것처럼 보이는 인공지능(AI) 생성 이미지까지 함께 퍼졌다. 데드라인 측은 “관련 내용을 보도한 사실이 없다”며 해당 게시물이 가짜라고 공식 부인했다.
타란티노 감독은 ‘킬 빌’, ‘펄프 픽션’, ‘장고: 분노의 추적자’ 등 다수의 대표작을 만든 할리우드 거장이다. 그는 이스라엘 출신 가수 다니엘라 픽과 결혼해 이스라엘 텔아비브와 그의 고향인 미국 로스앤젤레스를 오가며 생활하는 것으로 알려졌다.
