“떠날 수 있을 때까지”…UAE, 발 묶인 관광객 숙식비 전액 지원

아랍에미리트(UAE) 정부가 이란발 중동 정세 악화로 영공이 폐쇄되고 항공기 결항이 잇따르자, 자국에 발이 묶인 외국인 관광객의 숙식비와 체류 비용을 전액 부담하기로 했다.
● 정부 “체류 비용 전액 부담”…호텔에 투숙 연장 지침
2일(현지시간) UAE 민간항공청(GCAA)에 따르면 정부는 “피해를 입고 발이 묶인 승객들의 숙박 및 체류 비용을 전액 부담할 것”이라고 밝혔다. 이번 조치는 항공편 취소 및 지연으로 출국이 불가능해진 여행객들을 대상으로 한다.
아부다비 문화관광부(DCT Abu Dhabi)는 호텔 측에 보낸 공문에서 “일부 투숙객이 체크아웃 예정일에 도달했지만 불가피한 사정으로 출국할 수 없는 상황을 고려해, 투숙객이 출국할 수 있을 때까지 숙박 기간을 연장해 달라”고 요청했다.
두바이 경제관광부(DET) 역시 호텔들에 “최초 예약과 동일한 조건으로 숙박을 연장할 수 있는 옵션을 제공하라”는 내용의 안내를 전달했다. 체류 비용 부담이 어려운 경우에는 당국에 통보하도록 한 것으로 전해졌다.
이에 따라 현재 UAE에 체류 중인 관광객은 항공편 결항 사실을 증빙할 수 있는 서류를 호텔에 제시하면 숙박 연장 지원을 받을 수 있다.
정부는 국적·인종·종교와 관계없이 영향을 받은 외국인 체류자에 대해 필요한 행정 지원을 제공하겠다는 방침도 밝혔다.
● 중동 정세 악화에 항공편 차질 잇따라
이번 조치는 전례 없는 항공 대란 속에서 나왔다. 중동 정세 긴장으로 주요 항공편이 잇따라 취소되거나 지연되면서 수백만 명의 여행객이 공항과 호텔에 머무는 상황이 이어지고 있다.
한편 현재 시설 파손과 안전 우려로 두바이 국제공항(DXB)이 무기한 폐쇄되면서 대한항공과 에미레이트항공의 운항이 전면 중단됐다. 대한항공은 인천~두바이 항공편 운항 중단을 8일까지 연장한다.
아부다비 공항 역시 대규모 지연과 결항이 반복되는 상태다.
이와 함께 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장 고조로 유류비 상승 가능성이 제기되면서 향후 항공권 가격 인상에 대한 우려도 커지고 있다.
한편, 주이스라엘 대한민국 대사관은 항공편 이용이 어려운 우리 국민을 대상으로 육로(버스)를 통한 이집트 카이로 대피 노선을 가동했다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
