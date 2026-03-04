혜리 ‘77억→145억 건물 매각설’에 “전혀 사실 아니다”

그룹 걸스데이 출신 배우 혜리(32·본명 이혜리) 측은 4일 혜리가 서울 강남구 삼성동 소재 건물을 145억 원에 매물로 내놨다는 보도에 대해 “전혀 사실이 아니다”라고 부인했다.
혜리 소속사 써브라임은 이날 입장문을 내 “해당 부동산을 매물로 내놓은 사실이 존재하지 않는다”라며 “언급된 금액 또한 들은 바조차 없다”고 했다. 그러면서 “근거가 불분명한 내용이 사실인 것처럼 확산되고 있는 것에 대해 깊은 유감을 표한다”며 “해당 내용에 대한 추측성 보도와 허위 사실 유포는 삼가주실 것을 부탁드린다”고 했다.
앞서 이날 한 매체는 부동산 업계를 인용해 혜리가 4년 간 보유 중인 삼성동 건물이 시장에 나왔다고 보도했다. 매체는 혜리가 2022년 8월 노후 다가구주택을 가족 법인 명의로 77억5000만 원에 매입한 뒤 지하 2층~지상 6층 높이 건물로 재건축해 145억 원에 매물로 내놨다고 전했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
