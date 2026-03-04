[고양이 눈]발상의 전환

‘음식지기’ 숟가락이 ‘창고지기’로 탈바꿈했습니다. 옆을 보니 식당에 딸린 창고네요. 물건의 쓸모는 주인 하기 나름입니다.

―서울 서대문구 연희동에서

변영욱 기자 cut@donga.com
