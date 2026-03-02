[고양이 눈]의지의 자국

콘크리트 위에 흰 페인트 한 방울이 떨어졌습니다. 마치 인공 둔덕을 뛰어넘어 자연으로 돌아가겠다는 처절한 몸짓처럼 보이네요.

―인천 강화군 강화읍에서

#콘크리트#흰 페인트#인공 둔덕#인천#강화군#강화읍
변영욱 기자 cut@donga.com
