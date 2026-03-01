본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]무엇으로 보이시나요?
동아일보
입력
2026-03-01 23:03
2026년 3월 1일 23시 03분
신원건 기자
야구팬이라면 삼진 개수로 보이고 한류팬이라면 K팝, K드라마, K무비를 떠올리겠죠? 경제 전문가에겐 'K자형 양극화 성장'이 아른거릴 듯합니다.
―서울 종로구 소격동에서
신원건 기자 laputa@donga.com
