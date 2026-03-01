[고양이 눈]무엇으로 보이시나요?

  • 동아일보

야구팬이라면 삼진 개수로 보이고 한류팬이라면 K팝, K드라마, K무비를 떠올리겠죠? 경제 전문가에겐 ‘K자형 양극화 성장’이 아른거릴 듯합니다.

―서울 종로구 소격동에서
#사진#고양이 눈
신원건 기자 laputa@donga.com
