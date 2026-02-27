[고양이 눈]길가의 꽃다발

추운 계절을 버티라고 화분을 빨간 헝겊으로 감싸 두었네요. 길가에 놓인 작은 꽃다발 같습니다. 봄에 더 푸르게 피어나길 바라는 마음이겠지요.

―서울 종로구 옥인동에서

변영욱 기자 cut@donga.com
