[고양이 눈]바람의 정돈

  • 동아일보

밤새 분 강풍이 아침 길을 말끔히 정리했네요. 낙엽을 한쪽으로 가지런히 모았으니 환경미화원의 수고도 덜어줬습니다. 겨울 칼바람이 늘 매섭기만 한 것은 아닙니다.

―서울 강동구 상일동에서

#강풍#낙엽#아침길#겨울칼바람
신원건 기자 laputa@donga.com
댓글 0

