[고양이 눈]꽃길만 걷자

무채색 건널목에 형형색색 꽃길이 펼쳐집니다. 발끝에 봄이 먼저 내려앉았네요. 한 발 한 발 내디딜 때마다 봄이 다가오면 좋겠습니다.

―서울 서초구 양재꽃시장에서

