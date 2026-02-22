[고양이 눈]자연산 무늬

계곡물이 바람결을 따라 얼면서 화가의 붓터치 같은 무늬를 만들어 냈습니다. 여기저기서 봄소식이 들려오지만, 깊은 산속은 아직 꽁꽁 겨울입니다.

―강원 인제군 미시령계곡에서

#계곡물#바람결#얼음무늬#붓터치#깊은산속#겨울
신원건 기자 laputa@donga.com
