오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]자연산 무늬
2026-02-22 23:06
2026년 2월 22일 23시 06분
신원건 기자
계곡물이 바람결을 따라 얼면서 화가의 붓터치 같은 무늬를 만들어 냈습니다. 여기저기서 봄소식이 들려오지만, 깊은 산속은 아직 꽁꽁 겨울입니다.
―강원 인제군 미시령계곡에서
신원건 기자 laputa@donga.com
