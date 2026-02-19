[고양이 눈]다시, 시작

  • 동아일보

글자크기 설정


새해 건강 계획, 잘 지키고 계신가요. 거꾸로 서 균형을 잡는 여인의 그림이 시선을 붙듭니다. 작심삼일로 그쳤던 운동을 다시 시작해 볼까요?

―서울 서대문구 홍제동에서

#새해 건강 계획#운동#균형 잡기#작심삼일#건강 습관#재도전
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스