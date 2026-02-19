본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]다시, 시작
동아일보
입력
2026-02-19 23:09
2026년 2월 19일 23시 09분
변영욱 기자
새해 건강 계획, 잘 지키고 계신가요. 거꾸로 서 균형을 잡는 여인의 그림이 시선을 붙듭니다. 작심삼일로 그쳤던 운동을 다시 시작해 볼까요?
―서울 서대문구 홍제동에서
고양이 눈
다시, 시작
놀란 얼굴
제자리
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
