[고양이 눈]놀란 얼굴

뜨끈한 만둣국을 허겁지겁 먹어치운 탓일까요. 국물이 깜짝 놀라 눈을 동그랗게 뜨고 쳐다보는 듯하네요.

―서울 강동구 천호동에서

#만둣국#놀란 얼굴#서울#강동구#천호동
신원건 기자 laputa@donga.com
