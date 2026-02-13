본문으로 바로가기
고양이 눈
[고양이 눈]제자리
동아일보
입력
2026-02-13 23:06
2026년 2월 13일 23시 06분
이한결 기자
구내식당 한편에 스마트폰 거치대가 나란히 놓여 있습니다. 혼밥을 하는 직장인들에게 건네는 작은 배려입니다. "사용 후 제자리"라는 약속이 지켜질 때 그 온기도 오래갑니다.
―서울 종로구의 한 구내식당에서
#구내식당
#스마트폰 거치대
#혼밥
#직장인
#배려
#사용 후 제자리
#서울 종로구
이한결 기자 always@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
