[고양이 눈]제자리

구내식당 한편에 스마트폰 거치대가 나란히 놓여 있습니다. 혼밥을 하는 직장인들에게 건네는 작은 배려입니다. “사용 후 제자리”라는 약속이 지켜질 때 그 온기도 오래갑니다.

―서울 종로구의 한 구내식당에서

#구내식당#스마트폰 거치대#혼밥#직장인#배려#사용 후 제자리#서울 종로구
이한결 기자 always@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

