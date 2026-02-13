배현진 “장동혁, 공천권 강탈 교활한 선택…그 칼날 본인 겨눌것”

국힘 윤리위 당원권 1년 정지 중징계
서울 시당위원장직 자동 박탈될듯
“張지도부 생존방식은 숙청 뿐”
한동훈, 배현진 회견에 함께 해
국민의힘 친한(친한동훈)계 배현진 의원은 13일 당 중앙윤리위원회가 당원권 정지 1년의 징계 처분을 내린 데 대해 “장동혁 지도부가 기어이 윤리위 뒤에 숨어 서울의 공천권을 강탈하는 비겁하고 교활한 선택을 했다”고 강하게 비판했다. 현재 배 의원은 서울시당위원장을 맡고 있다. 하지만 이번 징계 결정으로 인해 6·3 지방선거를 앞두고 배 의원의 시당위원장직이 자동 박탈될 전망이다.
배 의원은 이날 오후 국회 소통관에서 징계 관련 기자회견을 열어 “예상했던, 그러나 납득할 수 없는 징계”라면서 이같이 말했다.
당 윤리위는 같은 날 오후 배 의원에 대해 윤리위 규정과 윤리규칙 위반을 이유로 당원권 정지 1년에 처한다고 설명했다. 윤리위는 배 의원이 페이스북에 자신에게 부정적 댓글을 남긴 한 사용자의 미성년 자녀 사진을 올려 그들의 명예를 훼손했다고 판단했다. 징계 수위는 경고, 당원권 정지, 탈당 권유, 제명으로 이뤄져 있다. 당원권 정지는 중징계에 해당한다.
배 의원은 “장동혁 지도부의 생존방식은 지금 국민 여러분께서 지켜보고 계시듯 당내 숙청뿐”이라며 “당내에서 적을 만들고 찾지 않으면 목숨을 부지하지 못하는 무능한 장 대표가 다가오는 지방선거를 감당할 그 능력이 되겠느냐”고 쏘아붙였다. 그는 “국민의힘을 사실상 파산 위기로 몰아놓은 장동혁 지도부가 저 배현진의 손발을 1년간 묶어서 서울의 공천권을 아무 견제 없이 사유화하고 자신들의 사천을 관철시키려는 속내를 서울 시민들이 모르시겠느냐”고 했다.
배 의원은 “서울시당 배현진 체제 모든 선거 실무조직을 무력화시키기 위해 무려 당원권 정지 1년이라는 무리한 칼날을 휘두른 장동혁 대표와 지도부에 경고한다”며 “그 칼날은 머지 않아 본인들을 겨누게 될 것”이라고 했다. 이어 “지금 무소불위인 듯 보이는 권력으로 저의 당원권은 잠시 정지시킬 수 있으나 태풍이 돼 몰려오는 준엄한 민심은 견디기 힘들 것”이라고 말했다. 그러면서 “저 배현진은 서울을 지키기 위한 투쟁을 앞으로도 계속해나가겠다”고 말했다.
배 의원은 기자회견을 마친 뒤 기자들의 질문은 따로 받지 않았다. 그는 “추후 저의 결정에 대해 상세히 말씀드리겠다”고만 밝혔다.
국민의힘 한동훈 전 대표도 기자회견장을 찾았다. 배 의원과 한 전 대표는 회견에 앞서 악수를 나눴다. 한 전 대표는 회견이 끝난 후에도 취재진 질문에는 답하지 않고 말을 아꼈다.
장동혁 지도부 체제가 출범한 이후 윤리위에서 친한계 의원이 징계를 받은 것은 이번이 두 번째다. 앞서 윤리위는 지난달 26일 친한계 핵심 인사인 김종혁 전 최고위원에 대해 탈당 권유 처분을 의결했다. 윤리위는 김 전 최고위원이 방송 등에 출연해 지도부를 비판한 것을 문제 삼았다. 탈당 권유는 10일 내 자진 탈당하지 않을 경우 자동으로 제명된다.
앞서 같은 달 13일에는 한 전 대표를 제명 처분했다. 이날 배 의원까지 중징계 처분을 받으면서 당 지도부와 친한계의 갈등이 절정에 이를 전망이다.
댓글 0