배현진 “장동혁, 공천권 강탈 교활한 선택…그 칼날 본인 겨눌것”

국힘 윤리위 당원권 1년 정지 중징계
서울 시당위원장직 자동 박탈될듯
“張지도부 생존방식은 숙청 뿐”
한동훈, 배현진 회견에 함께 해

국민의힘 배현진 의원(왼쪽)과 국민의힘 장동혁 대표. 뉴시스
국민의힘 친한(친한동훈)계 배현진 의원은 13일 당 중앙윤리위원회가 당원권 정지 1년의 징계 처분을 내린 데 대해 “장동혁 지도부가 기어이 윤리위 뒤에 숨어 서울의 공천권을 강탈하는 비겁하고 교활한 선택을 했다”고 강하게 비판했다. 현재 배 의원은 서울시당위원장을 맡고 있다. 하지만 이번 징계 결정으로 인해 6·3 지방선거를 앞두고 배 의원의 시당위원장직이 자동 박탈될 전망이다.

배 의원은 이날 오후 국회 소통관에서 징계 관련 기자회견을 열어 “예상했던, 그러나 납득할 수 없는 징계”라면서 이같이 말했다.

당 윤리위는 같은 날 오후 배 의원에 대해 윤리위 규정과 윤리규칙 위반을 이유로 당원권 정지 1년에 처한다고 설명했다. 윤리위는 배 의원이 페이스북에 자신에게 부정적 댓글을 남긴 한 사용자의 미성년 자녀 사진을 올려 그들의 명예를 훼손했다고 판단했다. 징계 수위는 경고, 당원권 정지, 탈당 권유, 제명으로 이뤄져 있다. 당원권 정지는 중징계에 해당한다.

배현진 국민의힘 의원이 13일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 자신에 대한 국힘 윤리위의 ‘당원권 정지 1년’에 대해 입장 발표를 하고 있다. 2026.02.13. 뉴시스
배현진 국민의힘 의원이 13일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 자신에 대한 국힘 윤리위의 ‘당원권 정지 1년’에 대해 입장 발표를 하고 있다. 2026.02.13. 뉴시스

배 의원은 “장동혁 지도부의 생존방식은 지금 국민 여러분께서 지켜보고 계시듯 당내 숙청뿐”이라며 “당내에서 적을 만들고 찾지 않으면 목숨을 부지하지 못하는 무능한 장 대표가 다가오는 지방선거를 감당할 그 능력이 되겠느냐”고 쏘아붙였다. 그는 “국민의힘을 사실상 파산 위기로 몰아놓은 장동혁 지도부가 저 배현진의 손발을 1년간 묶어서 서울의 공천권을 아무 견제 없이 사유화하고 자신들의 사천을 관철시키려는 속내를 서울 시민들이 모르시겠느냐”고 했다.

배 의원은 “서울시당 배현진 체제 모든 선거 실무조직을 무력화시키기 위해 무려 당원권 정지 1년이라는 무리한 칼날을 휘두른 장동혁 대표와 지도부에 경고한다”며 “그 칼날은 머지 않아 본인들을 겨누게 될 것”이라고 했다. 이어 “지금 무소불위인 듯 보이는 권력으로 저의 당원권은 잠시 정지시킬 수 있으나 태풍이 돼 몰려오는 준엄한 민심은 견디기 힘들 것”이라고 말했다. 그러면서 “저 배현진은 서울을 지키기 위한 투쟁을 앞으로도 계속해나가겠다”고 말했다.

배 의원은 기자회견을 마친 뒤 기자들의 질문은 따로 받지 않았다. 그는 “추후 저의 결정에 대해 상세히 말씀드리겠다”고만 밝혔다.

국민의힘 한동훈 전 대표도 기자회견장을 찾았다. 배 의원과 한 전 대표는 회견에 앞서 악수를 나눴다. 한 전 대표는 회견이 끝난 후에도 취재진 질문에는 답하지 않고 말을 아꼈다.

장동혁 지도부 체제가 출범한 이후 윤리위에서 친한계 의원이 징계를 받은 것은 이번이 두 번째다. 앞서 윤리위는 지난달 26일 친한계 핵심 인사인 김종혁 전 최고위원에 대해 탈당 권유 처분을 의결했다. 윤리위는 김 전 최고위원이 방송 등에 출연해 지도부를 비판한 것을 문제 삼았다. 탈당 권유는 10일 내 자진 탈당하지 않을 경우 자동으로 제명된다.

앞서 같은 달 13일에는 한 전 대표를 제명 처분했다. 이날 배 의원까지 중징계 처분을 받으면서 당 지도부와 친한계의 갈등이 절정에 이를 전망이다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
