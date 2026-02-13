한동훈 “한줌 윤어게인 당권파, 공산당식 숙청…4심제 이슈 덮어줘”

국민의힘 한동훈 전 대표는 13일 친한(친한동훈)계 배현진 의원이 당 중앙윤리위원회로부터 징계 처분을 받은 데 대해 “배현진 서울시당 위원장마저 윤어게인 당권파에 의해 숙청됐다”며 “좌우 막론하고 역대 어느 공당에서도 이런 숙청 행진은 없었다”고 비판했다.
한 전 대표는 이날 오후 페이스북에 “계엄을 옹호하고 부정선거음모론을 따르는 한줌 윤어게인 당권파들이 산업화와 민주화를 이끌어 온 우리 국민의힘을 공산당식 숙청정당으로 만들고 있다”며 이같이 올렸다. 국민의힘 윤리위는 같은 날 배 의원에 대해 당원권 정지 1년의 징계 처분을 내렸다. 배 의원이 페이스북에 자신에게 부정적 댓글을 남긴 한 사용자의 미성년 자녀 사진을 올려 그들의 명예를 훼손했다는 이유에서다.
한 전 대표는 윤리위의 징계 처분을 두고 “서울시당의 지방선거 공천권한을 강탈하려는 윤어게인 당권파들의 사리사욕 때문”이라고 했다. 현재 배 의원은 서울시당위원장을 맡고 있다. 하지만 6·3 지방선거를 앞두고 나온 이번 징계 결정으로 배 의원의 시당위원장직이 자동 박탈될 전망이다. 한 전 대표는 “정권 폭주를 견제해야 할 중대한 선거를 노골적으로 포기하는 것으로서, 공당으로서 자해하는 것”이라고 비난했다.
한 전 대표는 “당권파는 배 의원 숙청으로 (더불어)민주당발(發) 4심제 이슈를 덮어줬다”며 “정권 폭주 견제에는 관심도 없고 매번 민주당 정권 도우미 역할만 한다”고 꼬집었다. 그가 언급한 4심제 이슈는 11일 국회 법제사법위원회가 여당 주도로 의결한 재판소원 도입법을 말한다. 당 지도부가 집안싸움에만 매몰돼 있다는 비판이다. 한 전 대표는 “상식적인 다수 국민들과 함께 연대하고 행동해 반드시 바로 잡겠다”고 했다.
