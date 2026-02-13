임성근, 음주운전 논란 후 “음식점 개업 준비 중…정성껏 모실 것”

과거 음주운전 논란으로 활동을 중단했던 임성근 셰프가 음식점 오픈을 준비 중이라고 밝혔다. 그는 최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “현재 본업인 음식점 개업을 준비하고 있다”며 근황을 전했다.
임성근은 13일 자신의 SNS에 “그간 잘 지내셨는지 궁금하다”며 “모든 준비가 마무리되면 부담 없이 찾아와 따뜻한 밥 한 끼와 마음을 담아 만든 음식을 드실 수 있도록 성심껏 준비하겠다”고 밝혔다. 이어 “새해 복 많이 받으시고 명절 동안 가족과 함께 평안한 시간 보내시길 바란다”고 덧붙였다.
임성근은 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사2’ 출연 이후 인기를 얻었지만, 지난 1월 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 음주운전으로 세 차례 적발된 사실을 공개하며 논란에 휩싸였다. 이후 자필 사과문을 발표하고 방송 활동을 중단하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.
당시 보도에 따르면 그는 1998년 도로교통법 위반으로 징역 8개월에 집행유예 2년, 벌금 30만 원을 선고받았으며, 1999년에는 음주운전으로 벌금 500만 원 처분을 받았다. 과거 주차 문제로 시비가 붙어 쌍방 폭행으로 벌금을 낸 사실도 추가로 공개됐다.
임성근은 이후 인터뷰에서 “음주운전이 잘못이라는 사실을 알았지만 그 심각성을 깊이 생각하지 못했다”며 “지나간 일이지만 깊이 반성하고 있다”고 말했다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0