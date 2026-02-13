“잠시 맡깁니다” 소방서 앞 커피 인증…시민들의 색다른 응원[e글e글]

소방관들에게 커피를 전달했다가 민원 대상이 됐다는 자영업자의 사연이 전해지면서, 이를 계기로 시민들 사이에서 색다른 응원 방식이 등장했다.
최근 SNS에는 소방서 앞에 커피 상자를 두고 왔다며 인증 사진을 올린 글이 게시됐다. 다만 기부라고 직접 밝히지 않는다.
대신 작성자는 “커피를 좋아해서 지갑 탕진했는데 무거워서 들고 갈 수가 없어 잠시 소방서에 맡기고 간다”고 표현했다.
댓글창에 또 다른 이용자는 “어제 나도 놓고 왔다”며 “다시 가져 온다는거 깜빡했다”고 남겼다.
이어 “커피 맡기기 딱 좋은 시간이다”, “국민의 물건이니 소방관 뱃속에 보관해달라”는 누리꾼의 반응이 이어졌다.
이 같은 움직임은 서울에서 식당을 운영하는 한 자영업자의 경험담에서 비롯됐다. 그는 지난해 10월 소방관들을 응원하기 위해 커피 50잔을 전달했다.
그러나 민원이 접수됐다는 이유로 소방서로부터 사실관계 확인 전화를 받았다고 밝혔다. 특정 소방관과 이해관계가 있는지 살펴봐야 한다는 절차에 따른 조치였다는 설명이다.
온라인에서는 “목숨 걸고 일하는 분들에게 커피 한 잔도 마음 편히 못 주냐”는 반응이 나왔다. 다만 시민들은 감사의 뜻을 전하는 방식을 바꿔서라도 응원을 이어가겠다는 분위기다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0